Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Михаил Ипатов новый замгубернатора по внутренней политики

Свершилось то, что мы обсуждали вчера – на текущей сессии Архангельского областного Собрания депутаты утвердили кандидатуру Михаила Ипатова на должность заместителя губернатора по внутренней политике.

Присутствующих не смутило в кандидате ни подмосковное происхождение, ни базовое военное образование. Итоги голосования – 42 «за» при 2 воздержавшихся.

Нардепы в кулуарах говорят, что во всех фракциях кандидатуру Ипатова рассмотрели со всех сторон и решили поддержать.

Символично, что нового в регионе человека представлял первый заместитель губернатора – руководитель администрации Ваге Петросян, на ком с мая прошлого года по сегодняшний день фактически лежали обязанности зама по внутренней. С учетом того, что Михаил Ипатов пока мало знаком с нашими поморскими реалиями, в команде Цыбульского на первых порах ему отводится роль модератора диалога власти с обществом, с учетом его практики организатора подобных процессов.

В этой связи наши наблюдатели сходятся во мнении, что по сути новый заместитель губернатора по внутренней политике будет находиться под контролем и в подчинении Ваге Петросяна, при котором останутся функции главного переговорщика по спорным вопросам, прежде всего, политического характера.

А дальше видно будет.

 

21 апрель 10:18 | : Политика

Главные новости


Колька (рассказ)
НТВ, которого нет. И не было...

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (241)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20