Михаил Ипатов новый замгубернатора по внутренней политики

Свершилось то, что мы обсуждали вчера – на текущей сессии Архангельского областного Собрания депутаты утвердили кандидатуру Михаила Ипатова на должность заместителя губернатора по внутренней политике.
Присутствующих не смутило в кандидате ни подмосковное происхождение, ни базовое военное образование. Итоги голосования – 42 «за» при 2 воздержавшихся.
Нардепы в кулуарах говорят, что во всех фракциях кандидатуру Ипатова рассмотрели со всех сторон и решили поддержать.
Символично, что нового в регионе человека представлял первый заместитель губернатора – руководитель администрации Ваге Петросян, на ком с мая прошлого года по сегодняшний день фактически лежали обязанности зама по внутренней. С учетом того, что Михаил Ипатов пока мало знаком с нашими поморскими реалиями, в команде Цыбульского на первых порах ему отводится роль модератора диалога власти с обществом, с учетом его практики организатора подобных процессов.
В этой связи наши наблюдатели сходятся во мнении, что по сути новый заместитель губернатора по внутренней политике будет находиться под контролем и в подчинении Ваге Петросяна, при котором останутся функции главного переговорщика по спорным вопросам, прежде всего, политического характера.
А дальше видно будет.