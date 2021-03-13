Отвечать за внутреннюю политику Поморья будет москвич-ракетчик

Вчера на совете политических партий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский раскрыл перед собравшимися главный кадровый секрет – кто будет отвечать за внутреннюю политику регион. Приготовились?
Итак, уже завтра на очередной сессии Архангельского областного Собрания депутатам предстоит утвердить в должности заместителя губернатора по внутренней политике Михаила Ипатова.
О нем пока известно: родился 1 марта 1975 года. Высшее образование — окончил «Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого», награжден государственными и ведомственными наградами. В представлении Михаила Викторовича глава региона подчеркнул, что тот имеет большой опыт работы в различных государственных структурах. В настоящее время Ипатов занимает должность заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в Москве.
Учитывая политический расклад в АОСД и авторитет губернатора у депутатов, можно с большой долей вероятности предположить, что эта кандидатура пройдет через голосование.
Между тем, наши наблюдатели до последнего момента были уверены, что функции зама по внутренней будут возложены на действующего руководителя аппарата областной администрации Ваге Петросяна.