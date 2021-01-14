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Виктор Павленко награжден Знаком «За развитие местного самоуправления»

Представитель губернатора региона Александра Цыбульского в областном Собрании депутатов принял участие в работе Общего собрания Союза городов Центра и Северо-запада России, которое проходит в Северодвинске.

 

В совещании принимают участия главы городов – участников Союза, представители администрации Президента РФ, Совета Федерации, Государственной думы, российских и международных организаций МСУ.

Председатель Правления Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский вручил Виктору Павленко Знак «За развитие местного самоуправления». Напомним, что Виктор Николаевич возглавляет Ревизионную комиссию Ассоциации, а также является председателем  Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского Совета МСУ.

- Участие муниципалитетов Поморья в федеральных союзах и ассоциациях местного самоуправления позволяет принимать участие в формировании единой согласованной политики в развитии системы МСУ, учитывая при этом особенности нашего Русского Севера. Не случайно наш президент Владимир Путин постоянно уделяет внимание местному самоуправлению, ведь это самый близкий населению уровень власти. Губернатором Александром Цыбульским поставлена задача консолидировать усилия областной исполнительной и законодательной власти, муниципалитетов для реализации программы развития Архангельской области в интересах всех ее жителей, - отметил Виктор Павленко.

  

15 апрель 14:37 | : Политика

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