Налетай, подешевело. На пост мэра Котласа претендуют гинеколог, домохозяин, безработный

Как мы писали ранее, 30 марта о своем желании баллотироваться на должность градоначальника Котласа сообщили 13 человек. Их список здесь.
Но в последние минуты перед закрытием приема заявлений, документы на конкурс успели подать еще пятеро. Запомним эти гордые имена:
- Михайлова Юлия Вячеславовна, 05.06.1981 г.р.; Образование: Ленинградский государственный областной университет имени А.С. Пушкина, 2003 г.; Работает: специалист 1 категории Отдела по работе с обращениями граждан Аппарата администрации городского округа «Котлас».
- Авилкин Эдуард Валерьевич, 30.09.1967 г.р.; Образование: Актюбинский государственный медицинский институт, 1994 г.; Работает: врач акушер-гинеколог ООО «МиГ».
- Соколов Александр Сергеевич, 12.02.1981 г.р.; Образование: Профессиональное училище № 4 (п. Вычегодский), 1999 г.; Архангельский государственный технический университет, 2008 г.; Работает: осмотрщик ремонтных вагонов Вагонного депо Сольвычегодского отделения, филиала ОАО «РЖД».
- Шалагинов Иван Валерьевич, 04.07.1991 г.р.; Образование: Профессиональное училище № 33 (г. Коряжма), 2009 г. Работает: домохозяин.
- Попов Алексей Юрьевич, 13.04.1986 г.р.; Образование: Профессиональное училище № 4 (п. Вычегодский), 2002 г.; Не работает.
Итак, 15 апреля сводной комиссии из городских депутатов и представителей областной администрации предстоит выбрать из 18-ти самого достойного. Нелегкое будет дело…
Пока же наши наблюдатели называют фаворитом чиновника администрации города Архангельска Алексея Норицына (заместитель директора департамента транспорта строительства и городской инфраструктуры). Если, конечно, в дело не вмешается «фактор Палкина»…
(на фото: дом, которому нужен хозяин)