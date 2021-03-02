Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котлас – «чертова дюжина» на одно кресло мэра

Сегодня в Котласе завершился прием документов от кандидатов на должность градоначальника, ставшую вакантной после отставки (и последующего ареста) Андрея Бральнина.

Издание «Правда севера» публикует полный список претендентов:

  • Алексей Гулевский, безработный, имеет два высших образования – он окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, а также Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.
  • Евгений Мищенко, мастер тепловых сетей ООО «ОК и ТС», образование – Архангельский государственный технический университет.
  • Павел Свистак, директор ООО «Геракл». Образование – Московская государственная академия водного транспорта.
  • Сергей Филимонов, коммерческий директор АО «Заубер банк», Санкт-Петербург. Образование – Архангельская специальная средняя школа милиции, Архангельский государственный технический университет, Московский государственный университет технологии и управления.
  • Дмитрий Марков, директор Котласского филиала АО «Группа страховых компаний «Югория». Образование – Белгородский юридический институт.
  • Елена Савина, домохозяйка. Образование – Санкт-Петербургский университет водных коммуникаций.
  • Светлана Дейнеко, журналист, предприниматель. Образование – Московская государственная юридическая академия.
  • Юрий Швецов, диспетчер Котласского отделения Архангельского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада». Образование – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, государственный университет гражданской авиации.
  • Андрей Сергеев, глава муниципального образования «Сольвычегодское». Образование – САФУ.
  • Ольга Драчёва, начальник отдела строительства и развития инфраструктуры Управления экономического развития администрации городского округа «Котлас». Образование – Российский государственный открытый технический университет путей сообщения, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
  • Владимир Могилевский, пенсионер. Образование – Московский инженерно-физический институт, Военно-воздушная академия имени Жуковского, Московская государственная юридическая академия.
  • Андрей Чупраков, директор ООО «Сфера». Образование –профессиональное училище № 20.
  • Алексей Норицын, заместитель директора департамента транспорта строительства и городской инфраструктуры администрации муниципального образования «Город Архангельск». Образование – Архангельский государственный технический университет.

Примечательно, что временно исполняющий обязанности мэра Александр Бурбах, который мог бы считаться фаворитом правительства области, так и не заявился. Остается гадать – на кого из 13-ти будет сделана ставка…

Напомним, прямые выборы глав муниципальных образований отменены в Архангельской области уже несколько лет. Лучшего претендента отбирает сводная комиссия из местных депутатов и представителей интересов администрации региона.  

30 март 15:52 | : Политика

Главные новости


Конституционный Суд уточнит, кто есть кто у коренных народов
Деньги любят счёт. Миф о поморском туризме

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (303)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20