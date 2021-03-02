Котлас – «чертова дюжина» на одно кресло мэра

Сегодня в Котласе завершился прием документов от кандидатов на должность градоначальника, ставшую вакантной после отставки (и последующего ареста) Андрея Бральнина.
Издание «Правда севера» публикует полный список претендентов:
- Алексей Гулевский, безработный, имеет два высших образования – он окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, а также Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.
- Евгений Мищенко, мастер тепловых сетей ООО «ОК и ТС», образование – Архангельский государственный технический университет.
- Павел Свистак, директор ООО «Геракл». Образование – Московская государственная академия водного транспорта.
- Сергей Филимонов, коммерческий директор АО «Заубер банк», Санкт-Петербург. Образование – Архангельская специальная средняя школа милиции, Архангельский государственный технический университет, Московский государственный университет технологии и управления.
- Дмитрий Марков, директор Котласского филиала АО «Группа страховых компаний «Югория». Образование – Белгородский юридический институт.
- Елена Савина, домохозяйка. Образование – Санкт-Петербургский университет водных коммуникаций.
- Светлана Дейнеко, журналист, предприниматель. Образование – Московская государственная юридическая академия.
- Юрий Швецов, диспетчер Котласского отделения Архангельского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада». Образование – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, государственный университет гражданской авиации.
- Андрей Сергеев, глава муниципального образования «Сольвычегодское». Образование – САФУ.
- Ольга Драчёва, начальник отдела строительства и развития инфраструктуры Управления экономического развития администрации городского округа «Котлас». Образование – Российский государственный открытый технический университет путей сообщения, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
- Владимир Могилевский, пенсионер. Образование – Московский инженерно-физический институт, Военно-воздушная академия имени Жуковского, Московская государственная юридическая академия.
- Андрей Чупраков, директор ООО «Сфера». Образование –профессиональное училище № 20.
- Алексей Норицын, заместитель директора департамента транспорта строительства и городской инфраструктуры администрации муниципального образования «Город Архангельск». Образование – Архангельский государственный технический университет.
Примечательно, что временно исполняющий обязанности мэра Александр Бурбах, который мог бы считаться фаворитом правительства области, так и не заявился. Остается гадать – на кого из 13-ти будет сделана ставка…
Напомним, прямые выборы глав муниципальных образований отменены в Архангельской области уже несколько лет. Лучшего претендента отбирает сводная комиссия из местных депутатов и представителей интересов администрации региона.