Архангельская область замерла. Госдума может передать ее леса в региональную и муниципальную собственность

В нижней палате Федерального Собрания обсуждаются перспективы в установлении муниципальной и региональной собственности на лес.
Доводы привел депутат от «Единой России», вице-спикер Алексей Гордеев:
«Сегодня муниципалитеты, находясь в ресурсных базах, не имеют полномочий использовать лесные угодья для своего развития, а главное — в интересах граждан, проживающих на этих территориях».
Алексей Гордеев до своей депутатской деятельности успел поработать министром сельского хозяйства РФ и губернатором Воронежской области. По его мнению, граждане должны понимать, что это их ресурс, он должен сохраняться для будущих поколений, использоваться максимально эффективно.
Напомним, из лесной глубинки Архангельской области часто поступают жалобы от населения, что при существующих порядках им сложно срубить даже сухостой для обогрева…