Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область замерла. Госдума может передать ее леса в региональную и муниципальную собственность

В нижней палате Федерального Собрания обсуждаются перспективы в установлении муниципальной и региональной собственности на лес.

Доводы привел депутат от «Единой России», вице-спикер Алексей Гордеев:

«Сегодня муниципалитеты, находясь в ресурсных базах, не имеют полномочий использовать лесные угодья для своего развития, а главное — в интересах граждан, проживающих на этих территориях».

Алексей Гордеев до своей депутатской деятельности успел поработать министром сельского хозяйства РФ и губернатором Воронежской области. По его мнению, граждане должны понимать, что это их ресурс, он должен сохраняться для будущих поколений, использоваться максимально эффективно.

Напомним, из лесной глубинки Архангельской области часто поступают жалобы от населения, что при существующих порядках им сложно срубить даже сухостой для обогрева…

18 март 12:37 | : Политика

Главные новости


Глас народа. Прокуратура… которой нет
«Морозным паром страстно поперхнувшись». Женщинам посвящается

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (183)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20