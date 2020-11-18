«Антипутинские» снеговички из Архангельской области признаны законными

Такой вердикт вынесли следственные органы, отказавшись возбуждать уголовное дело против жительницы поморской деревни Зачачье Елены Калининой, украсившей свое подворье снеговиками с плакатами «Вова, между нами все кончено», «Мир хижинам, война дворцам» и т.д.
«Проверка прекращена в связи с отсутствием состава правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 ч 2 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», - говорится в вердикте ОМВД по Холмогорскому р-ну Архангельской области.
Напомним, снежные инсталляции появились в конце января аккурат перед митингами в защиту арестованного оппозиционера Навального. Тогда полиция сгоряча уничтожила снежных человечков вместе с плакатами, а их создательницу доставила в отделение для составления протокола.
Громкое политическое дело развалилось, так и не начавшись…