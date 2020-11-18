«К этой территории нужен особый подход». Дмитрий Морев на Бревеннике

К островным территориям нужен особый подход: приоритет в решении проблем должен опираться на потребности местных жителей. Именно они знают, где в первую очередь нужен ремонт или благоустройство.
В ходе рабочей поездки на Бревенник глава Архангельска Дмитрий Морев обсудил накопившиеся проблемы острова с жителями и главой администрации Маймаксанского округа Андреем Хиле.
Так, один из животрепещущих вопросов – стихийные свалки бытовых отходов. Уже проведена масштабная работа и теперь более 70% старых накопителей отходов ликвидированы, а на территории выставлены контейнеры для ТКО. Всего их установлено 50. Теперь остается решить вопрос с уборкой образовавшихся свалок.
Дороги на острове – грунтовые. Помощь в решении вопроса с дренажом местной администрации оказывает ТОС - общественники разработали и при финансовой поддержке из городского бюджета реализовали проект по строительству дренажной канавы по улице Юнг ВМФ.
- В этом году мы постараемся уделить острову должное внимание в части дорог. По крайне мере ту асфальтовую крошку, которая будет оставаться после ремонта запланированных дорог, в том числе и в Маймаксанском округе, пустим на дело. Привезем сюда и выровняем часть дорог. Понятно, что проблемы с дорогами здесь более серьезные и за год мы их не решим, но постепенно привести дороги в порядок нужно, - сказал Дмитрий Морев.
Глава Архангельска проверил и работу бани. Количество посетителей с началом пандемии здесь снизилось, но баня остается социально значимым объектом. В 2019 году в здании произведены работы по замене участков инженерных коммуникаций, чистка водогрейного котла, ремонт печи и косметический ремонт помещений. Поддерживать достойное состояние бани в дальнейшем – такую задачу поставил градоначальник.
Жители Бревенника высказали претензии к работе коммунальных служб.
- Состояние сетей, возможности управляющей компании и ресурсоснабжающих предприятий позволяют предоставлять услуги населению качественно. Сроки устранения аварий, как правило, краткие. Необходимо стремиться к сокращению таких ситуаций, - подчеркнул Дмитрий Морев.
Также профильному департаменту поручено проанализировать потребности Бревенника и возможности бюджета для развития сети уличного освещения на острове.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)