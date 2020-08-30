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Бральнин добровольно освободил кресло мэра Котласа

Об этом бывший градоначальник сообщил радующимся котлошанам через соцсети. Впрочем, чтобы сохранить свое лицо, он намекнул, что получил заманчивое предложение по работе в областном правительстве.

Напомним, что в главном городе юга Архангельской области уже несколько недель росло и ширилось общественное движение за его отставку. Видимо, указание на столь благородный поступок пришло из регионального центра. А то и откуда-то повыше… последнее время раздражения в обществе хватает и без Бральнина.

Напомним, катализатором сего стал конфликт между градоначальником и местными депутатами, не желавшими принимать бюджет на текущий год, в котором были прописаны преференции городской телекомпании, полностью подконтрольной мэрии. Народные представители предлагали журналистам зарабатывать как-нибудь самим, что, по их мнению, должно дать толчок для творческого поиска.

Должность главы Котласа Андрей Бральнин занимал с 2013 года…

 

03 февраль 17:30 | : Политика

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