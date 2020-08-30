Депутаты АрхГорДумы настроены приструнить управляющие компании. А кого-то одарить деньгами

Как мы уже сообщали, вчера глава администрации столицы области Дмитрий Морев провел расширенную встречу с общественностью города, на которую были приглашены и ответственные лица.
На это его побудило безобразное состояние придомовых территорий (на фоне положительных сдвигов в уборке городских дорог) – зоны ответственности управляющих компаний.
Одну из главных причин подобной бесхозяйственности градоначальник видит в следующей отговорке представителей «управляшек»:
- В сезон снегопадов убедительно прошу управляющие компании заняться уборкой снега с дворовых проездов. Не нужно ссылаться на то, что территория отмежевана по цоколю дома. Не нужно придумывать какие-то иные причины. Правовой механизм принятия территории под благоустройство мы предложили. А сейчас нужно заняться уборкой, не дожидаясь оформления бумаг.
На встрече также присутствовали городские депутаты. Вице-спикер АрхГорДумы Александр Гревцов указал на правовую коллизию в вопросе уборки дворов:
- Дело в том, что в большинстве случаев участок для эксплуатации дома размежёван по отмостке дома, а посему… по закону, ответственность за содержание придомовой территории (в том числе и проезда) в таких случаях возложена на город, а не на УК. Однако, если Администрация города жёстко спрашивает с УК, то и сама Администрация также строго должна подходить к своей работе. А этого не наблюдается.
Как известно, урегулирование правовых отношений – дело долгое, а архангелогородцы хотят выходить из подъездов своих домов, не увязая в снегу и не поскальзываясь на гололеде, уже сегодня. В данном аспекте мэр обещал стимулировать те УК, что возьмут спорные территории на свой баланс, деньгами на ремонт дворов, на это в бюджете предусмотрено 100 млн. рублей. Это в качестве пряника.
Ну, а те, кто предпочтет отговорки, рискует попасть в «черный список» мэрии со всеми вытекающими. Это в качестве кнута.
Резюме подвела председатель городской Думы Валентина Сырова:
- Депутатский корпус готов поддерживать все начинания ответственных управляющих компаний и ТСЖ — всё, что касается финансирования и ремонта дворовых проездов. Давайте встречаться отстаивать ваши интересы в Администрации. В этом заинтересован и муниципалитет, и управляющие компании, а главное, жители города.
То есть, депутаты управляющим компаниям не враги. Просто работать надо лучше.