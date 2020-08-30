Морев разрешил архангелогородцам самим менять нерадивые «управляшки»

В формате открытого микрофона прошла встреча главы Архангельска Дмитрия Морева с руководителями управляющих компаний и ТСЖ. Муниципалитет готов помогать управляющим компаниями в решении вопросов, но нерадивые организации попадут в «черный список». Жителям домов, которые обслуживают такие компании, помогут со сменой УК.
Дмитрий Морев анонсировал программу предстоящего сезона благоустройства. На средства областного и городского бюджета муниципалитет готов в летний период приступить к ремонту проездов и организации цивилизованных парковочных пространств на месте сложившихся стихийных парковок во дворах. Но такие работы будут выполнены только там, где управляющие компании заключат соглашение с администрацией и возьмут территории для дальнейшего содержания. Это не значит, что в последующем ремонт проезда ляжет на плечи жителей, но уборку УК или ТСЖ будут обязаны проводить в полном объеме.
- В сезон снегопадов убедительно прошу управляющие компании заняться уборкой снега с дворовых проездов. Не нужно ссылаться на то, что территория отмежевана по цоколю дома. Не нужно придумывать какие-то иные причины. Правовой механизм принятия территории под благоустройство мы предложили. А сейчас нужно заняться уборкой, не дожидаясь оформления бумаг. Мы вместе должны сделать все, чтобы каждый житель Архангельска почувствовал улучшения, - обратился к руководителям УК Дмитрий Морев.
Заместитель главы по городскому хозяйству Владислав Шевцов сообщил участникам встречи, что администрация приступила к формированию рейтинга управляющих компаний. Ежедневно сотрудники департамента городского хозяйства оценивают состояние дворов, уборку снега, количество поступающих жалоб, работу диспетчерских служб. Организации, попавшие в конец рейтинга, будут вынуждены принять меры для исправления ситуации или лишатся управления жилыми домами. Муниципалитет окажет содействие жителям для смены УК на ту, что находится в «зеленой зоне» рейтинга.
У представителей управляющих организаций была возможность задать вопросы и выразить свое мнение о работе ресурсоснабжающих компаний. Больше всего претензий прозвучало в адрес ТГК-2: заниженные параметры теплоносителя порой сводят на нет работу УК или ТСЖ по организации теплоснабжения дома и ведут к дополнительным затратам за счет жильцов. ТГК-2 проанализируют поступившие обращения и представит доклад на общегородской планерке в понедельник.