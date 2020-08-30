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Александр Песков променял протестующий Архангельск на протестующий Череповец

Бывший координатор штаба Навального в Архангельске, активист «против всего» и любитель строчить доносы Александр Песков задержан в Череповце за попытку агитации в пользу несанкционированных митингов.

Поводом для задержания послужили публикации в аккаунтах Telegramа, в которых содержались призывы к череповчанам выходить на акции протеста 31 января.

В итоге пришлось ночь провести в полицейском «обезьяннике» и получить квитанцию к уплате штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Сам Песков виновным себя не признает и отрицает свою причастность к вышеназванным публикациям. Судя по всему, он сам в шоке от своей популярности у правоохранителей в чужом и незнакомом городе.

По некоторым данным, активист имел при себе редакционное задание, выписанное на его имя интернет-изданием «МК в Архангельске».

Наблюдатели гадают – с чего бы парня понесло в соседнюю Вологодскую область, если в тот день в его родном городе проходили не менее драматические события (20 задержанных).

Одна из версий – новый состав архангельского штаба Навального (Екатерина Бычкова) не допустил Пескова до руководящей работы, а на рядовую должность он уже не согласен.

(фото с украинского сегмента vk)

02 февраль 15:49 | : Политика

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