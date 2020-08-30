Александр Песков променял протестующий Архангельск на протестующий Череповец

Бывший координатор штаба Навального в Архангельске, активист «против всего» и любитель строчить доносы Александр Песков задержан в Череповце за попытку агитации в пользу несанкционированных митингов.
Поводом для задержания послужили публикации в аккаунтах Telegramа, в которых содержались призывы к череповчанам выходить на акции протеста 31 января.
В итоге пришлось ночь провести в полицейском «обезьяннике» и получить квитанцию к уплате штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Сам Песков виновным себя не признает и отрицает свою причастность к вышеназванным публикациям. Судя по всему, он сам в шоке от своей популярности у правоохранителей в чужом и незнакомом городе.
По некоторым данным, активист имел при себе редакционное задание, выписанное на его имя интернет-изданием «МК в Архангельске».
Наблюдатели гадают – с чего бы парня понесло в соседнюю Вологодскую область, если в тот день в его родном городе проходили не менее драматические события (20 задержанных).
Одна из версий – новый состав архангельского штаба Навального (Екатерина Бычкова) не допустил Пескова до руководящей работы, а на рядовую должность он уже не согласен.
(фото с украинского сегмента vk)