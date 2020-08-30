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10 февраля первая сессия АрхГорДумы в новом году. Немного о повестке

10 февраля 10:00 начнёт свою работу двадцать шестая сессия городской Думы 27-го созыва. Соответствующее постановление подписала председатель городской Думы Валентина Сырова.

Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.

Напомним, в январской беседе со спикером горДумы мы задавали вопрос о том, что же будет обсуждаться на первой посленовогодней сессии. Валентина Васильевна ответила, что повестка формируется, обсуждается фракциями, время конкретики еще не пришло.

Но настал тот момент… 

В повестке февральской сессии:

- доклад начальника УМВД России по Архангельску об оперативной обстановке в городе;

- внесение изменения в городской бюджет на 2021;

- уточнение нормативов для признания граждан малоимущими при получении жилья в социальный найм;

- рассмотрение ходатайств на выдвижение к присвоению звания «Почетный гражданин Архангельска».

- изменения и дополнения в Прогнозный план приватизации мунсобственности;

- социальная поддержка многодетных семей;

- вопросы по ремонт городских дорог…

…и это далеко не все.

02 февраль 15:00 | : Политика

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