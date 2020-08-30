10 февраля первая сессия АрхГорДумы в новом году. Немного о повестке

10 февраля 10:00 начнёт свою работу двадцать шестая сессия городской Думы 27-го созыва. Соответствующее постановление подписала председатель городской Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.
Напомним, в январской беседе со спикером горДумы мы задавали вопрос о том, что же будет обсуждаться на первой посленовогодней сессии. Валентина Васильевна ответила, что повестка формируется, обсуждается фракциями, время конкретики еще не пришло.
Но настал тот момент…
В повестке февральской сессии:
- доклад начальника УМВД России по Архангельску об оперативной обстановке в городе;
- внесение изменения в городской бюджет на 2021;
- уточнение нормативов для признания граждан малоимущими при получении жилья в социальный найм;
- рассмотрение ходатайств на выдвижение к присвоению звания «Почетный гражданин Архангельска».
- изменения и дополнения в Прогнозный план приватизации мунсобственности;
- социальная поддержка многодетных семей;
- вопросы по ремонт городских дорог…
…и это далеко не все.