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Дырка от бублика. Дворец Путина, взгляд изнутри (видео)

В Сети появилось видео, на котором все желающие могут рассмотреть внутренности здания, Ставшего знаменитом после скандального фильма, выпущенного под лейблом «Навальный продакшн».

Комментарий издания «Ведомости»:

- Как следует из видео, здание частично отделано снаружи, в нем вставлены стеклопакеты, однако внутри ни коммуникации, ни отделка не проведены. В помещениях находятся рабочие, строительные леса и материалы. «Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот — их здесь просто нет. Никакой вам копии Царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто — это один большой бетон», — комментирует видео главный редактор канала MASH Максим Иксанов.

Также он рассказал, что снять видео внутри дворца помог «представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет». В видео опрошенные строители заявляют, что здание может быть достроено не менее, чем через пять-шесть лет.

В вышедшем 19 января на Youtube материале ФБК его основатель Алексей Навальный рассказывает о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. По оценке Навального, стоимость строительства — 100 млрд руб., здание продолжает перестраиваться. Кроме этого, Навальный также сообщает о возможных источниках средств, на которые продолжает возводиться постройка и прилегающие к ней территории и объекты. Сам Путин заявил, что здание, постройки и сам участок на мысе Идокопас не принадлежит ни ему, ни членам его семьи.

 

29 январь 18:43 | : Политика / Скандалы

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