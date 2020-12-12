Жириновский ворчал, Зюганов сыпал. Ирина Чиркова приоткрыла завесу последней сессии Госдумы

Вчера свою работу начала завершающая в этом созыве сессия Государственной думы. Впечатлениями от увиденного поделилась представитель Архангельской области в нижней палате Ирина Чиркова:
- По традиции открыл ее (сессию) своим выступлением председатель ГД Вячеслав Володин. В преддверии грядущих выборов главным посылом его речи стал призыв не допустить посягательств на нашу страну и ее партийно-политическую систему со стороны иностранных государств.
Далее последовали 10-минутные выступления руководителей фракций. Геннадий Зюганов был многогранен в оценке действительности, сыпал стат/данными, однако не предложил рецептов. Руководитель фракции ЕР Неверов, тоже вспоминая про выборы, прочитал из своего доклада предостережение от популизма и радикальной риторики, чтобы «не помогать врагам раскалывать страну». Жириновский посвятил все отведённое ему Регламентом время на «отвратительного человека» Навального, о котором ему «противно говорить с высокой трибуны».
Только лидер фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Миронов выступал интеллигентно и по существу - о приоритетных законопроектах фракции (индексация пенсий работающим пенсионерам, возврат пенсионного возраста, контроль за стоимостью лекарств и др.) и проблемах, которые ждут страну в ближайшее время и над которыми необходимо работать ради социального и экономического благополучия граждан.