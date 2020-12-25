В правительстве Архангельской области может появиться новый министр

Главой регионального министерства образования, возможно, будет назначен Олег Русинов. Такой информацией поделилось ИА "Беломорканал". Впрочем, как сообщили нашей редакции в пресс-службе правительство, об этом назначении, как о свершившемся факте, пока говорить преждевременно. И тем не менее...
Русинов человек в Доме на Троицком не новый – до этого он там же занимал должность заместителя руководителя администрации – директор департамента контроля и совершенствования государственного управления администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области.
Но не пугайтесь, Русинов имеет отношение к образованию – он поработал проректором по учебной работе в САФУ. И вообще, свой трудовой путь начинал в школе учителем истории. Кандидат наук, между прочим.
Напомним, данное министерство осенью этого года перенесло потрясение – и.о. его главы Юрий Гнедышев был задержан при выходе из здания правительства по подозрению… в некрасивых вещах, совершенных им в интернете. Тогда его пост почти на три месяца заняла Светлана Маневская, которую наблюдатели с самого начала расценивали, как фигуру на переходный период.