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Прощай, ПДУ! Юрий Максимов ждет звонков от недовольных архангелогородцев

Процесс уборки снега на улицах областной столицы находится под контролем Юрия Максимова, о назначение которого мы писали вчера.

- По поручению главы областного центра Дмитрия Морева проводится ежедневный объезд по дорогам города. При проведении проверок мы учитываем сообщения от глав округов, которые сигнализирую о тех или иных участках, где необходимо провести работы. Так, вчера поступила жалоба о скоплении грязи и мусора в районе пересечение Ленинградского проспекта с улицей Никитова. К сегодняшнему утру проблема была устранена. В дальнейшем будут приниматься меры по недопущению таких ситуаций, - рассказал Юрий Максимов, приступивший к исполнению обязанностей заместителя градоначальника по инфраструктурному развитию..

Также он сообщил, что за вчерашний день и сегодняшнюю ночь специальная техника и бригады проводили уборку скоплений грязи возле бордюрных камней: работа велась на пр. Ленинградский, ул. Воскресенская, пр. Ломоносова. В ближайшее время планируется очистить таким же образом все ключевые магистрали города – это делается по распоряжению главы города в рамках подготовки к предстоящему снегопаду.

- В нашей работе особое внимание уделяется взаимодействию с горожанами. Мы просим архангелогородцев сообщать нам обо всех фактах, когда не производятся очистка и посыпка улиц. Реакция с нашей стороны будет незамедлительной – подрядчик тут же получит сигнал устранить выявленное замечание. Только в таком прямом диалоге с людьми можно сделать наш город чище, - отметил Юрий Максимов.   

Стоит добавить, что обращения от граждан относительно неубранных дорог и тротуаров принимаются по телефону – 606-747. 

Кстати, сегодня же появилась информация, что контракт с «Плесецким дорожным управлением», претензии к работе которого переполняли архангелогородцев не один год, будет расторгнут уже в январе. Ну, а город ждет новый конкурс на главного уборщика Архангельска…  

08 декабрь 15:09 | : Политика / Экономика

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