В команде архангельского мэра пополнение (с родословной)

Сегодня на планерке коллективу администрации областной столицы был представлен заместитель градоначальника по инфраструктурному развитию.
Познакомьтесь и вы…
Юрий Александрович Максимов родился в Архангельске в 1982 году. Окончил АГТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».
Прошел путь от геодезиста до дорожного мастера и инженера производственно-технического отдела на дорожно-строительном предприятии Архангельской области. Позднее возглавлял предприятия в сфере строительства газопроводов.
Работал руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом одного из районов Ленинградской области.
До назначения на должность и.о. заместителя главы города по инфраструктурному развитию являлся руководителем Архоблкадастра.
Важная деталь – этот Юрий Максимов сын того Максимова, который в правительстве губернатора Ефремова тоже отвечал за инфраструктурное развитие.