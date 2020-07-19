Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В команде архангельского мэра пополнение (с родословной)

Сегодня на планерке коллективу администрации областной столицы был представлен заместитель градоначальника по инфраструктурному развитию.

Познакомьтесь и вы…

Юрий Александрович Максимов родился в Архангельске в 1982 году. Окончил АГТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

Прошел путь от геодезиста до дорожного мастера и инженера производственно-технического отдела на дорожно-строительном предприятии Архангельской области. Позднее возглавлял предприятия в сфере строительства газопроводов.

Работал руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом одного из районов Ленинградской области.

До назначения на должность и.о. заместителя главы города по инфраструктурному развитию являлся руководителем Архоблкадастра.

Важная деталь – этот Юрий Максимов сын того Максимова, который в правительстве губернатора Ефремова тоже отвечал за инфраструктурное развитие.

07 декабрь 11:29 | : Политика

Главные новости


Назло запретам! Организаторы собачьей выставки в Архангельске доигрались до проверки
Что стоит посмотреть на ARCTIC OPEN?

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (79)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20