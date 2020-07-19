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Миша Шишов снова рвется в мэры

Блогер Шишов подал документы на участие в конкурсе на место градоначальника областной столицы.

Напомним, это его вторая попытка с 2015 года взять данную высоту. В промежутке он пытался пройти в областное Собрание по списку партии «Родина» (неудачно) и съездил в США по приглашению тамошней либеральной прессы в компании таких же завсегдатаев соцсетей российского сегмента интернета.

Когда-то Михаил трудился на таможне и региональном управлении Министерства обороны на технических должностях, но сетевая журналистика затянула его с головой. Теперь он известен, как непримиримый критик городского хозяйства. Наверное, считает, что на посту мэра этого вполне достаточно.

Женат. Не курит.

В социальных сетях имеет репутацию «паренька со странностями».  

18 сентябрь 16:40 | : Политика

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