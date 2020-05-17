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В Архангельске начинается отбор претендентов на главную должность

На прошедшей внеочередной, 21-й сессии Архангельской городской Думы депутаты приняли решение о проведении 15 октября 2020 года конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Город Архангельск". Согласно Положению о порядке проведения конкурса данное решение вступает в силу с момента размещения его в официальном публикаторе. Сегодня, 09 сентября 2019 года в еженедельном издании мэрии областного центра «Архангельск – город воинской славы» вышло объявление о проведении конкурса.

С текстом объявления о проведении конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что ряд городских депутатов не исключили своего участия в этом конкурсе…

09 сентябрь 11:47 | : Политика

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