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15 октября: Может ли Годзиш претендовать на второй срок?

Главный итог внеочередной сессии Архангельской городской Думы – определен конкретный день для проведения конкурс по отбору кандидатур на должность Главы МО «Город Архангельск».

Это 15 октября текущего года.

Также определен состав комиссии от депутатского корпуса, которая теперь наделена правами решать – кто будет управлять Архангельском в течении ближайших (и долгих) 5 лет. В нее вошли: Дмитрий Акишев (независимый), Сергей Малиновский («Единая Россия»), Александр Петухов (КПРФ), Мария Харченко (ЛДПР). Еще в комиссию войдет четыре представителя от администрации области, чьи имена пока неизвестны. Точнее, не обнародованы.

Как вы наверняка обратили внимание, в депутатской части комиссии не нашлось места представителю «Справедливой России». По этому поводу внутри сессии чуть было не вспыхнул небольшой скандал, один из членов этой фракции стал высказывать претензии… и почему-то представителю городской администрации. Увы, депутаты – люди вольные, точнее, не чиновники и иногда забывают сделать бюрократические процедуры. За подобные проколы, как известно, приходится расплачиваться. Например, участием…

На этот раз в правила работы комиссии будет внесено важное изменение – до «финала» будут допущены сразу несколько альтернативных кандидатов. О всех тонкостях этой процедуры мы расскажем позднее.

Конечно, всех наблюдателей больше всего интересует вопрос – кто на этот раз примет участие в мэрской «гонке». Своё желание уже конкретно изъявил один из городских депутатов, несколько его коллег загадочно изрекли – «надо подумать».

Главная же интрига – будет ли действующий глава Архангельска Игорь Годзиш предлагать себя на второй срок (первый заканчивается в начале декабря). Обращаться напрямую к нему с таким вопросом в данный момент мы посчитали неэтичным. Но решили побеспокоить депутатов. А также задать еще один вопрос – не логичней ли выбирать главу областного центра из депутатского корпуса, как это делается в ряде городов России.

И вот, что мы услышали…

Мария Харченко (член отборочной комиссии, ЛДПР):

  1. Я считаю, что у Годзиша есть и право подать документы на второй срок, и шансы снова быть избранным. Всё-таки человек пять лет управлял Архангельском и знает его проблемы. Другое дело, что мне на этом посту хотелось бы видеть человека, который знает, как и решить в реальности… а проблем много. Этот потенциал мы и будем определять у каждого кандидата по представленному ими плану развития областного центра.
  2. Вопрос непростой. С одной стороны, для меня, как действующего депутата, такой вариант в перспективе заманчивый. Но с другой… на посту мэра нужен человек, имеющий очень хорошие контакты с областной администрацией, конфронтацию уже проходили. Без помощи региональной власти, мы, увы, мало что сможем в решении накопившихся за годы проблем – ремонте дорог, благоустройстве, расселении и т.д.

Александр Петухов (член комиссии, КПРФ):

  1. Я бы не сбрасывал Годзиша со счетов. Он старался, был всегда доступен для контакта, работал в силу обстоятельств, часто от него независящих, например, постоянным недостатком денег в городском бюджете. Но он был связан с бывшим губернатором (Орловым) и волей-неволей принимал условия игры последнего. Посмотрите, какое движение пошло в последние месяцы, когда пришел Цыбульский, а, вместе с ним, федеральные деньги. Мое мнение – имеет право участвовать.
  2. Как вариант, вполне приемлемый. Другое дело местные обстоятельства. У нас этот созыв очень молодой, ребятам просто не хватит опыта управления. Все-таки, работа законодателя и городского главы-управленца – это две разные ипостаси. Еще скажу по секрету – на депутатов зачастую давит психология коллективной ответственности, когда мэр – один в поле воин. Я бы не горячился…

Олег Черненко (вице-спикер, межфракционная группа «Майская горка»):

  1. Никаких шансов у Годзиша. Посмотрите на содержание города и, прежде всего, ветхое жилье.
  2. Меня устраивает один вариант – прямые выборы мэра со всеми полномочиями и ответственностью перед избирателями. Другие даже обсуждать не хочу…

Сергей Пономарёв («Единая Россия»):

  1. Конечно, если Годзиш сам захочет. Там и схлестнемся… лично я уже заявил о своем участии в конкурсе на этот пост.
  2. Считаю, что у нас уже сложившийся вариант. Особенно, когда внесли поправку о допуске в финал нескольких кандидатов. Что-либо менять не вижу смысла.

Вячеслав Широкий («Единая Россия»):

  1. Может-то он может. О шансах промолчу.
  2. Такой вариант предусмотрен федеральным законодательством. Но у нас другой закон, принятый областными депутатами. Я же считаю, что должно быть разделение полномочий на главу города (политика) и сити-менеджера (хозяйственника), одно отвлекает от другого. Но пока живем, как живем.

Напомним, за всю новейшую историю Архангельска только Виктору Павленко удалось переизбраться (прямое голосование) на второй срок… но даже он покинул пост раньше времени в связи с выдвижением в сенаторы от региона.

04 сентябрь 18:13 | : Горячая тема / Политика

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