15 октября: Может ли Годзиш претендовать на второй срок?

Главный итог внеочередной сессии Архангельской городской Думы – определен конкретный день для проведения конкурс по отбору кандидатур на должность Главы МО «Город Архангельск».
Это 15 октября текущего года.
Также определен состав комиссии от депутатского корпуса, которая теперь наделена правами решать – кто будет управлять Архангельском в течении ближайших (и долгих) 5 лет. В нее вошли: Дмитрий Акишев (независимый), Сергей Малиновский («Единая Россия»), Александр Петухов (КПРФ), Мария Харченко (ЛДПР). Еще в комиссию войдет четыре представителя от администрации области, чьи имена пока неизвестны. Точнее, не обнародованы.
Как вы наверняка обратили внимание, в депутатской части комиссии не нашлось места представителю «Справедливой России». По этому поводу внутри сессии чуть было не вспыхнул небольшой скандал, один из членов этой фракции стал высказывать претензии… и почему-то представителю городской администрации. Увы, депутаты – люди вольные, точнее, не чиновники и иногда забывают сделать бюрократические процедуры. За подобные проколы, как известно, приходится расплачиваться. Например, участием…
На этот раз в правила работы комиссии будет внесено важное изменение – до «финала» будут допущены сразу несколько альтернативных кандидатов. О всех тонкостях этой процедуры мы расскажем позднее.
Конечно, всех наблюдателей больше всего интересует вопрос – кто на этот раз примет участие в мэрской «гонке». Своё желание уже конкретно изъявил один из городских депутатов, несколько его коллег загадочно изрекли – «надо подумать».
Главная же интрига – будет ли действующий глава Архангельска Игорь Годзиш предлагать себя на второй срок (первый заканчивается в начале декабря). Обращаться напрямую к нему с таким вопросом в данный момент мы посчитали неэтичным. Но решили побеспокоить депутатов. А также задать еще один вопрос – не логичней ли выбирать главу областного центра из депутатского корпуса, как это делается в ряде городов России.
И вот, что мы услышали…
Мария Харченко (член отборочной комиссии, ЛДПР):
Александр Петухов (член комиссии, КПРФ):
Олег Черненко (вице-спикер, межфракционная группа «Майская горка»):
Сергей Пономарёв («Единая Россия»):
Вячеслав Широкий («Единая Россия»):
Напомним, за всю новейшую историю Архангельска только Виктору Павленко удалось переизбраться (прямое голосование) на второй срок… но даже он покинул пост раньше времени в связи с выдвижением в сенаторы от региона.