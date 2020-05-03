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Жители НАО обвиняют секретаря Архангельского обкома Новикова в оппортунизме

Члена общественного движения «Защита и развитие Ненецкого автономного округа» отправили коллективное письмо в адрес Геннадия Зюганова, в котором разоблачают оппортунистическую деятельность первого секретаря АРО КПРФ Александра Новикова и вычистить товарища из партийных рядов.

В качестве главного аргумента они приводят соглашательскую позицию Новикова с действующей исполнительной властью по целому ряду вопросов. В частности, неучастие коммунистов в губернаторских выборах в обмен на сенаторское кресло для постороннего строительного магната, а также позиции по объединению Архангельской области с НАО.

Интересно, что последнего не скрывает и сам Новиков. В своем августовском интервью телекомпании «Котлас-ТВ» он так прямо и сказал – «ненцы могут плевать в меня и топать ногами», мотивируя свою позицию по объединению «высшими политическими целями».

Напомним, что лидер фракции КПРФ в АОСД давно вызывает неприязнь не только сторонних наблюдателей, но и сопартийцев своими авторитарными методами управления обкомом, а также неумеренностью в быту.

Реакция Геннадия Андреевича пока неизвестна…

Подробней о позиции Новикова на тему выборов читайте здесь.

 

07 сентябрь 13:00 | : Политика / Скандалы

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