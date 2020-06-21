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Коммунисты – назад! Новиков сотоварищи сдали красную идею

Архангельская общественность в шоке. Местный коммунистический обком сливает избирательные кампании одну за другой – губернаторские, муниципальные, на очереди госдумовские. Хотя, если честно, в шоке та часть, которая поддерживает левую идею как таковую, противники её (автор в их числе) лишь иронично посмеиваются, налицо системный кризис.

Собственно, он начался ещё в 90-е. Если во время известных событий в Москве 93-го люди выходили на улицы драться с тогда ещё милицией под красными флагами и с соответствующими лозунгами, то уже после сдачи Зюгановым президентских выборов 96-го эта часть электората возмущалась только на кухнях – чему быть, того не миновать. Хотя время было более чем подходящее для организованного протеста – шахтёры и рабочие от станка, месяцами не получающие зарплату, завидовали лавочникам и «челнокам». Не то, что сейчас, когда «офисным планктон» с таким же чувством смотрит на предложения о работе для сварщиков и монтажников-высотников – от 100 тысяч и выше. Да, большие деньги платят только высококлассным специалистам, но так в любой сфере деятельности.

В 90-е в стране даже был губернаторский «красный пояс». В наше время победу кандидата-коммуниста на выборах в Иркутской области многие политологи были склонны отнести к личности самого Левченко, а не к его партийности.

Впрочем, руководство КПРФ федерального уровня не думает сдаваться (или делает мину при плохой игре), заявляя о готовности бороться за любое кресло в исполнительной власти и за любой мандат в законодательной. Где-то там… но только не в Поморье.

Над отказом выдвинуть своего кандидата на главные региональные выборы не постебался только ленивый. Да так громко, что из Центрального Исполкома пришло объяснение – мы приняли стратегическое решение в Татарстане и Архангельской области сосредоточить силы на выборах муниципального уровня. С первым регионом более-менее понятно, там расцвет и уровень жизни такой, что электорат вряд ли захочет экспериментировать со сменой власти. Но наш, второй в этом коротеньком списке, только недавно сотрясали бури народного протеста, который сам бог велел возглавить представителю самой оппозиционной из парламентских партий. Вот это и есть настоящая политическая стратегия.

Однако не вышло. Нерядовые участники движения против строительства полигона ТКО на станции Шиес наперебой рассказывают в соцсетях, как в самом начале народных волнений архангельский обком активничал на митингах, но позже кулуарно постановил потихоньку убрать красные флаги и прочую символику, представив дело так, что активность и горячность в выступлениях – личная инициатива отдельных членов партии.

Кстати, а сам-то глава обкома Новиков хоть раз приезжал в Ленский район, где в острые моменты противостояния можно было получит дубинкой от охранников полигона? Лично я не припомню. По ходу, этот «чапай» так и отсиделся в тёплом безопасном кабинете.

Тем не менее, ожидание, что на ближайших выборах КПРФ сыграет на этой теме, витало в воздухе. Поэтому логично, что «народный кандидат» Мандрыкин прежде всего обратился именно к ним за поддержкой. Расчёт простой – у коммунистов области по самым приблизительным подсчётам более 120 мандатов (и это без учёта самовыдвиженцев, разделяющих левые взгляды), в свою очередь «Единой России» будет неудобно блокировать кандидата от парламентской партии (что и показали дальнейшие события). То есть, пресловутый муниципальный фильтр не просто будет преодолён… перепрыгнут.

Мог быть и другой вариант. КПРФ выдвигает на выборы своего кандидата, активно выступавшего на митингах, и протестный электорат, несмотря на свои политические пристрастия, отдаёт ему голоса. Изначально рассматривались Гревцов и Афанасьев из АрхГорДумы, отвечающие этому требованию. (Что тоже странно – почему не из областного Собрания, всё-таки уровень повыше? Сразу возникает подозрение в марионеточности последних). Первого продвигал обком с расчётом на то, что, в случае, второго тура кандидат-коммунист снимется (данные из собственных источников), а за это у победителя будут выторгованы всякие ништяки. Однако взбунтовались районные ячейки и выдвинули Афанасьева. Тут уже заволновалась Москва, в ЦК к кандидату - открытому сталинисту были не готовы. В итоге вопрос с выдвижением завис.

Тогда КПРФ отмолчалась. А после вообще разоблачилась. Как только стало известно, что в списке сенаторов от главного кандидата в губернаторы стоит фамилия члена фракции КПРФ в ГосДуме, вопросов в принципе не должно остаться – циничный «размен интересов» и ничего более.

Честно говоря, в данном случае я не очень понимаю позицию Цыбульского. Ибо возникают законные сомнения – чем может быть так полезен региону человек, чьи интересы более четверти века сосредоточены на строительном рынке Санкт-Петербурга. Кто-нибудь слышал, что бы компания «Лидер Групп» вело хоть какую-то производственную деятельность в Архангельске или Северодвинске? То-то и оно.  

А уж со стороны коммунистов это вообще верх цинизма.

Во-первых, их «выдвиженец» Некрасов относится к ненавидимому классу эксплуататоров, на стройках которого работают «порабощённые народы» азиатских и прочих бывших союзных республик (уж это, как водится). Сомневаюсь, что пакете его заказов есть строительство домов по социальным программам. Наоборот, в федеральной прессе открыто пишут, что урождённый северодвинец Некрасов просто «кошелёк» столичой партийной верхушки. Почти так же смешно, как когда-то владелец московских казино Семаго бился в ГосДуме за интересы трудящихся. Зачем самому Некрасову это надо? Так сенаторскую неприкосновенность пока ещё никто не отменял, а на новых выборах в нижнюю палату от Костромской области он может и не пройти.

Во-вторых, местная КПРФ уже экспериментировала с варягами, прошедшими от неё в палаты Федерального Собрания. Помните Андрея Андреева, у которого заслуг и достоинств всего было – близкое непрямое родство с видным деятелем российского коммунистического движения (не будем лишний раз трепать имя покойного)? Что этот журналист сделал полезного конкретно для нашей области? Разве что появлялся изредка… под громкие события, а когда местная КПРФ стала непроходной, пошёл избираться от других регионов.

Между тем, представительство в СовФеде – это даже не ГосДума, там наших всего двое. Что особенно важно в сегодняшней ситуации, когда выживаемость дотационных субъеков всё больше зависит от настроений федерального центра… одной губернаторской лоббистики может и не хватить.

Фраза о сосредоточении интересов КПРФ на выборах районных депутатов вообще не выдерживает критики – этой осень коммунисты смогли выставит от себя только 17 кандидатов. Сколько из них пройдёт в реальности, можно представить на сравнении с активностью других партий – 123 от «Единой России», 64 от «Справедливой» и 29 от ЛДПР. Приплюсуйте к этому слив протестного движения, который особенно переживают в глубинке. О прохождении муниципального фильтра можно забыть на долгие годы, что фактический выкидывает партию на обочину политической жизни региона. Если не кювет.

Специалисты в торговли и кулинарии утверждают, что любая рыба начинает гнить с головы. В ситуации с архангельской КПРФ мы наблюдаем тот самый случай. Обком партии давно превратился в корпоративное сообщество милых людей преклонного возраста, ностальгирующих по прошедшим временам активной борьбы и идеалам молодости, но, в силу объективных причин, плохо разбирающихся в сегодняшних тенденциях политической борьбы и просто повседневной работы. То, что их на днях посетил временно исполняющий обязанности губернатора (было распиарено на партийных интернет-ресурсах)… так работа у него такая, всё-таки пока парламентская партия. Наверное, ещё поблагодарил руководство за неучастие. Потом. Отдельно.

О проблемах самого главы обкома Новикова говорил ещё Василий Павлов. Который просто уехал из региона, хотя ранее КПРФ выдвинула его кандидатом на губернаторские выборы 2015 года. Новикова всё меньше заметно в активной политической жизни, он сознаёт – его время ушло, но продолжает держаться за место и руководить по старинке. На днях мне рассказали, что в обкоме даже нет своего штатного юриста… о какой политической борьбе может идти речь?!

Ну, а если не работает обком, чего ожидать от райкомов и дальше вниз по партийной вертикали? Без всякой налоговой видно – у архангельской КПРФ нет своих спонсоров, живут на подачки из Москвы, и даже эти крошки попадают, скорее, всего, на стол местного партийного босса. На одной же вере в идеалы далеко не уедешь, хлеб насущный тоже нужно на что-то покупать. Если строительный магнат Некрасов и пройдёт в СовФед, то свои индульгенции он будет выкупать точно не в Архангельске.

Рискну предположить, что Новиков своим соглашательством выторговал себе срок до новых выборов в областное Собрание, плюс гарантию, что раньше Москва его не снимет… а дальше, куда кривая вывезет.

Но насколько хватит терпения у электората? Выборы в Государственную Думу 2021 года могут стать третьим гвоздём в крышку гроба былого авторитета коммунистов, их «ядерный» избиратель отдаст голоса ЛДПР и СР, согласуясь с популярным в интернете лозунгом «Только не за «Единую Россию».

Вам их жалко? Мне – ничуть.

Леонид Черток

(коллаж неизвестного автора: «Александр Новиков со своим лучшим дружком»)

16 август 12:18 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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