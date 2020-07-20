Архангельскую область пугают вторым туром губернаторских выборов

С таким прогнозом выступила известная политтехнологическая группа «Минченко консалтинг».
Исходя из доклада «Госсовет 2.0», к данному повороту событий есть следующие аргументы:
«Медовый месяц» Александра Цыбульского оказался сорван из-за неудачной попытки объединения региона с Ненецким автономным округом, которая была поддержана Кремлем, но встретила противодействие жителей округа. Правда, источник, близкий к руководству региона, считает, что попытка объединения все-таки играет на руку врио губернатора, так как жители области в массе своей поддерживали проект. При этом ключевую для региона экологическую тему господин Цыбульский у оппозиции фактически перехватил, заявив о закрытии и рекультивации мусорного полигона в Шиесе. «Подобная позиция, несомненно, снижает потенциал протестного голосования и демотивирует экологических активистов»,— говорится в докладе. К тому же к выборам не допущен бизнесмен и член общественной коалиции «Стоп-Шиес» Олег Мандрыкин». (издание «Коммерсант»)
Напомним, кроме временно исполняющего обязанности главы региона в осенних выборах примут участие: Ирина Чиркова (СР), сегодняшний именинник Сергей Пивков (ЛДПР), Николай Вакорин (Партия пенсионеров), Андрей Есипов (КПСС), Айман Тюкина («Зеленая альтернатива»). По мнению местных наблюдателей, гипотетические шансы пройти во второй тур есть только у первых двух.
Кроме Архангельской области «в зону риска» второго тура вошли так же Иркутская, Костромская и Пензенская области, плюс Краснодарский край.
Впрочем, для любого политтехнолога второй тур любых выборов – это, прежде всего, дополнительные деньги в свой карман…