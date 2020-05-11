Кремль прогнулся. Хабаровский край остался за ЛДПР

Указом президента России врио губернатора Хабаровского края назначен очередной лдпровец Михаил Дегтярев.
Текст Указа:
На основании подпункта «г» пункта 1 и подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности Губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.
2. Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Хабаровского края.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, кресло губернатора Хабаровского края оказалось вакантным после ареста Сергея Фургала, подозреваемого, по версии следствия, в организации ряда заказных убийств «на почве разногласий в бизнесе.
После чего не только в самом крае, но и в сопредельных ему регионах прошли многолюдные митинги с требованием вернуть любимого губернатора, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил кремлевским властям массовым исходом депутатов его фракции из нижней палаты Федерального Собрания.
Отметим, что новый глава дальневосточного региона до 2005 года состоял в рядах «Единой России» и только потом поменял политический окрас.
Дегтярев – урожденный самарец, депутат Государственной Думы, где занимает пост председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Входит в так называемый «президентский кадровый резерв».
Его вторая половина, как и супруга предшественника Фургала, занимается бизнесом. Но не металлическим, а детским – владеет сетью магазинов для будущих мам «Пузико».