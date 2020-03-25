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Видал, Фургал?! Откровения несвятого Маркова

Говорит попугай попугаю:
"Я тебя, попугай, попугаю".
Отвечает ему попугай:
"Попугай, попугай, попугай!"

(детская болтушка)

Арест хабаровского губернатора Сергея Фургала ввёл в шок ту часть российского общества, которая хоть немного интересуется политическими процессами в стране (в данном случае слово процесс несудебное).

Во-первых, время неподходящее. Общество колбасит от пандемии коронавируса, где больше, где меньше, всё зависит от динамики распространения. Если уж карать местные власти, то за недочёты в борьбе с напастью. В этом смысле Хабаровский край входил в число середнячков по показателям роста заболеваемости и смертности.

Во-вторых, причина ареста. Это вам не коррупция (вспомните Коми), не часы за миллион долларов (вспомните Сахалин), а организация убийств. 15-летней давности! Следствие копало-копало и докопалось. Всё это время нынешний арестант «Лефортово» (вип-СИЗО в Москве) усиленно занимался политикой – избирался и в местные заксобрания, и в ГосДуму, и, как итог, в губернаторы. Представляете, под каким микроскопом рассматривалась его биография компетентными органами? Мало того, перед губернаторскими выборами он должен был пройти через сито «муниципального фильтра», ну с очень узкими «ячейками». Теперь на всех районных депутатов края, выдавших ему мандат доверия, лежит несмываемое пятно – «убийцу проглядели»… хоть свои полномочия складывай.

В-третьих, Фургал нетипичный представитель губернаторской линейки. В том смысле, что не единоросс, а лдпровец. Сразу возникает подозрение – за это и пострадал. Рискованный ход с учётом и без того воспалённых общественных настроений за два месяца до очередных региональных выборов.

Сразу оговорюсь, эту партию я, мягко говоря, недолюбливую с момента её появления на политической арене. Прежде всего, из-за харизмы её вождя, которой многие восхищаются… знаменитое восклицание «Россия, ты одурела» в честь победы ЛДПР на парламентских выборах 93-го года и от меня тоже. Что не мешает автору строк приятельствовать с членами этой партии, часто далеко нерядовыми. Все люди разные, с разными целями и устремлениями, одно другому не мешает.

Фигура Фургала тоже не вызывает добрых чувств. Особенно лицо. С трудом представляю такого доктора в кабинете невролога (начало его трудовой биографии)… видимо, бытие определяет не только сознание (по Марксу), но и внешность. Ведь далее выпускник медвуза длительное время занимался торговлей ломом чёрных металлов, одним из самых криминальных видов бизнеса на всей территории России, в Приморье особенно.

И тем не менее…

Президент в своих последних обращениях к нации по поводу пандемии не раз говорил, что пора возвращаться к нормальной жизни. Теперь ясно, он имел ввиду не только открытие бизнес-проектов, три месяц находившихся в анабиозе ограничений, но и открытие новых уголовных дел. «Нормальная жизнь»? Ну, допустим.

Особой популярностью у сценаристов отечественных телесериалов пользуются сюжетные ходы, когда добропорядочный гражданин, достигший больших карьерных высот, на проверку оказывается настоящим криминальным монстром… просто с проверкой затянули. В реальности такое тоже частенько случается, вспомните архангельского  депутата Пеункова, заседавшего в областном Собрании, примерно та же история с тем же набором уголовных статей. Я ещё тогда возмущался, куда столько лет смотрели правоохранительные органы, мне отвечали – «разрабатывали». При этом слыл меценатом и «кошельком» региональной ячейки справедливороссов… одно другому опять не мешает.

 А теперь к политике. Фургал действительно яркая фигура на фоне общей чиновничьей серости, во втором туре красиво сделал единоросса Шпорта, у которого был в руках административный ресурс как у любого действующего губернатора. Мало того, на ближайших выборах в краевую Думу депутаты от ЛДПР получили большинство мандатов, Фургал контролировал сразу две ветви власти, Жириновский заговорил о «хабаровизации всея Руси». И что с того? Никаких бунтов, прорывов и революций, в общей палитре регионов его край, как и при власти единороссов, занимал всё то же место «ниже среднего».

С одним уточнением, Фургала действительно любит народ. Что доказал сегодня утром по дальневосточному времени – 30 тысяч протестантов на улицах 600-тысячного Хабаровска в условиях российской политической пассивности – «лишь бы не было войны и эпидемии» - требующих вернуть любимого губера… это не просто много, это очень много. Любит Фургала народ. Вот с таким лицом. Вот с такой биографией. Последнее можно отнести к приморской ментальности, именно там приживались на высоких постах «шепелявые» и «виннипухи», которые в любой другой части России, за исключением Северного Кавказа, вряд ли пройдут фэйс-контроль на входе в приличный ресторан.

Поверьте политтехнологу, собрать такую массу народа в летний субботний день хитрыми приёмами нереально, там действительно шли протестовать по зову сердца. И вряд ли Кремль ожидал такой реакции (без длительных консультаций с администрацией президента задержание персон подобного уровня не проводится по определению).

К слову, подобная политическая активность хабаровчан в самом обозримом будущем может принести им вполне ощутимые преференции. У Москвы нет другого выхода, как доказать, что «после Фургала жизнь не заканчивается, а становится ещё лучше». И никакой политики!

Если бы…

Если бы рот, а точнее, ноутбук не открыл известный политолог Сергей Марков. Известный в основном по телевизионном ток-шоу, куда его приглашают в роли реакционера-единоросса, готового в прямом эфире порвать любого оппонента, не верящего в мудрость и справедливость действующей власти. Уж он-то завтра вернул бы президенту право единолично назначать всех и ограничиться прямыми выборами старших по подъезду.

 А тут такой случай! Вот бывший проректор «Плешки» и оттоптался:

— Почти все региональные альтернативы партии власти так или иначе связаны с криминалитетом.

- Только партия власти назначает после проверок технократов, не связанных с криминалом.

- Теперь точно число желающих вырвать у Единой России победу на региональных выборах за счет популистской критики сильно поубавится.

- К самым рисковым рано или поздно придут следователи с тем же вопросом.

Это основные тезисы его радостного спича, и в промежутках бурные эмоции как будто самого на Хабаровск поставили.

Вы в шоке? А представляете, в каком щоке Кремль и особенно «Единая Россия»?! Ведь по сути её член Марков её же и сдал, громогласно сказав самое потаённое – только члены партии власти могут безбоязненно выдвигаться на выборы и, тем более, на них побеждать. Остальные под колпаком и каждому заранее отмерян свой срок.

По этой логике получается, что альтернативные кандидаты, не прошедшие «муниципальный фильтр» в своих регионах, должны быть благодарны судьбе – она их отвела от тюрьмы.

Всё сказанное Марковым можно было отнести за счёт его неадекватности, если бы не встряла Тина Канделаки. Сторонница «Единой России» и любительница заграничных приключений в компании отечественных олигархов подлила своё маслице в огонь эмоций:

- Все тайное становится явным. Каждый ход записан и каждая партия рано или поздно придет к своему логическому завершению.

В данном случае слово «партия» можно отнести как к шахматным терминам, так и к политическим…

Теперь стоит ожидать, что этих попугаев «публично» высекут их товарищи по политической партии.

А вот если этого не произойдёт… тогда действительно… неуютно.

Леонид Черток 

11 июль 14:47 | : Горячая тема / Политика / Происшествия

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