Александр Донской, предприниматель в сфере развлекательного бизнеса и художник-перфекционист, страдающий (по его же словам_ биполярным расстройством, выпустил очередной видеоролик, на этот раз критикующий движение BLM.
В перформансе под названием «Американская вода» участвуют два человека — восседающий на кресле чернокожий актер и собирающийся омыть его ноги Донской в костюме полицейского. Однако вместо воды художник поливает ноги своего «господина» «Кока-колой», после чего кожа ступни резко светлеет.
Донской-полицейский произносит: «Всё отмоет без труда из Америки вода!», после чего целует омытую ногу.
На последнем кадре в вывернутой форме повторяется получившая известность сцена удушения чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда: полицейский лежит на земле, негр прижимает его коленом. Экс-мэр поднимает голову и провозглашает: «Кока-кола имеет значение!».
Наблюдатели впервые считают арт-акцию Донского своевременной и по делу. О том, что происходит в Америке сегодня, читайте в материале «Революция неудачников».