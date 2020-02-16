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Бывший мэр Архангельска выступил против черного расизма в Америке

Александр Донской, предприниматель в сфере развлекательного бизнеса и художник-перфекционист, страдающий (по его же словам_ биполярным расстройством, выпустил очередной видеоролик, на этот раз критикующий движение BLM.

В перформансе под названием «Американская вода» участвуют два человека — восседающий на кресле чернокожий актер и собирающийся омыть его ноги Донской в костюме полицейского. Однако вместо воды художник поливает ноги своего «господина»  «Кока-колой», после чего кожа ступни резко светлеет.

Донской-полицейский произносит: «Всё отмоет без труда из Америки вода!», после чего целует омытую ногу.

На последнем кадре в вывернутой форме повторяется получившая известность сцена удушения чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда: полицейский лежит на земле, негр прижимает его коленом. Экс-мэр поднимает голову и провозглашает: «Кока-кола имеет значение!».

Наблюдатели впервые считают арт-акцию Донского своевременной и по делу. О том, что происходит в Америке сегодня, читайте в материале «Революция неудачников».

06 июль 08:43 | : Политика / Культура / Скандалы

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