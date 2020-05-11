Главный отец Архангельской области решил пойти в губернаторы от коммунистов

Известный общественник, бизнесмен, лидер движения «Совет отцов Архангельской области» Андрей Есипов подал документы в избирательную комиссию Архангельской области.
Баллотироваться он будет от «Коммунистической партии социальной справедливости», которую наблюдатели считают спойлером (от английского термина «портить») КПРФ.
Отметим, именно Коммунистическая партия Российской Федерации до настоящего момента хранит загадочное молчание по поводу своего кандидата на осенних выборах главы региона.
Теперь Есипову чтобы стать полноценным кандидатом нужно пройти через муниципальный фильтр. Что, как показывает практика, сделать бывает очень непросто. Хотя… кому как.