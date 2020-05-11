Испытание для кандидата. Как пройти муниципальный фильтр?

Как известно, любому, подавшему в избирком документы на выдвижение в губернаторы, нужно для регистрации пройти так называемый «муниципальный фильтр». Для Архангельской области это не менее 189 подписей районных депутатов и глав районов, которые своей подписью как бы подтверждают легитимность претендента на главный пост в регионе.
Однако, как показала практика последних дней, сделать это весьма непросто для тех, кто по каким-либо причинам не вписывается в «сценарий» предстоящих выборов. Соратники Юрия Шевелева, идущего на выборы от партии «Добрых дел», вынуждены были написать открытое обращение к ВрИО губернатора Александру Цыбульскому о творящихся на местах безобразиях.
Открытое обращение к врио губернатора Архангельской области
А.В. Цыбульскому.
Александр Витальевич!
Обращаемся к Вам в связи с обстановкой, которая сложилась в муниципальных образованиях Архангельской области в связи с началом выдвижения кандидатов в губернаторы Архангельской области и началом сбора ими подписей муниципальных депутатов.
Наши активисты сообщают нам с мест, что на муниципальных депутатов в некоторых районах, в частности: в Котласском районе, в Каргопольском районе, в Устьянском районе, в Приморском районе, в Онежском районе, в Коношском районе главами районов и сотрудниками администраций оказывается давление, а также звучат угрозы увольнения с работы, физической расправы, если они решат поставить подпись кандидата в губернаторы Архангельской области Юрия Шевелева.
Если реакции с Вашей стороны не последует, оставляем за собой право обращаться в Центральную избирательную комиссию России, Избирательную комиссию Архангельской области, УФСБ России по Архангельской области, Управление МВД России по Архангельской области, Прокуратуру Архангельской области, а также в федеральные СМИ
Также сообщаем Вам, что если Вы не сможете повлиять на районных чиновников, которые препятствуют свободному и законному проведению выборов губернатора Архангельской области, мы будем вынуждены подать уведомления, в соответствии с действующим законодательством, о проведении митингов в конце июня во всех муниципальных образованиях Архангельской области с требованием проведения честных выборов.
Группа сторонников кандидата в губернаторы Архангельской области Ю.В.Шевелева