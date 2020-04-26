Валентина Сырова: Мы обязаны достроить ФОК на Варавино-Фактории

На прошедшей вчера в областной столице сессии Архангельской городской Думы рассматривался вопрос об окончании строительства физкультурно-спортивного комплекса в округе Варавино-Фактория.
Как известно, подобные сооружения – это не только стены, пол и потолок, но и мебель, спортинвентарь, прочее оборудование. На все перечисленное не хватает более 33 миллионов рублей, которых, учитывая сегодняшнюю сложную ситуацию борьба с пандемией и падением налоговых отчислений, в городском бюджете не сыскать.
Однако объект имеет большое социальное значение для отдаленного от центра района. В связи с этим городские депутаты принимают решение обратиться за помощью в органы областной исполнительной власти и лично к Александру Цыбульскому.
Спикер Валентина Сырова:
- Обращение в адрес областных коллег о том, чтобы они предусмотрели на одной из ближайших сессий выделение денег на оснащение ФОКа в округе Варавино-Фактория было поддержано большинством голосов городских депутатов. Дело в том, что мы выходим на финишную прямую строительства данного объекта, заканчивается благоустройство территории, внутренняя отделка, теперь необходимо делать конкурсные закупки на оборудование, которое предусмотрено в рамках проекта. ФОК многопрофильный, соответственно, и оборудования в нем на достаточную сумму. К сожалению, у города средств на это нет. Поэтому, порядка 33 миллионов мы просим выделить из регионального бюджета.
Более подробно об итогах майской сессии читайте в наших следующих материалах.