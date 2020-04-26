Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

С парада прямо к урнам. 24 июня может стать нерабочим днем

Из Кремля просочились сведения, что среда 24 июня рассматривается как вероятная дата всенародного голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним, последнее должно было состоятся тоже в среду, 22 апреля, в 150-летний юбилей Ленина, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Так же 24 июня собираются провести Перед Победы, отмененный в этом году по той же причине. Очень символично… люди с оружием прямо с площади промаршируют на избирательные участки.

Впрочем, под голосование рассматриваются еще две даты – 8 июля и 3 сентября… все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

20 май 08:20 | : Политика

Главные новости


Как плотник депутатом стал. «Старожил» АрхГорДумы Вячеслав Широкий
Заниматься внутренней политикой в регионе будет лично Александр Цыбульский
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (163)
Апрель 2020 (300)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20