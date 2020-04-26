С парада прямо к урнам. 24 июня может стать нерабочим днем

Из Кремля просочились сведения, что среда 24 июня рассматривается как вероятная дата всенародного голосования по поправкам в Конституцию.
Напомним, последнее должно было состоятся тоже в среду, 22 апреля, в 150-летний юбилей Ленина, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.
Так же 24 июня собираются провести Перед Победы, отмененный в этом году по той же причине. Очень символично… люди с оружием прямо с площади промаршируют на избирательные участки.
Впрочем, под голосование рассматриваются еще две даты – 8 июля и 3 сентября… все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.