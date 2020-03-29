По сто пятьдесят. Юбилей Ульянова-Ленина в условиях самоизоляции

Это вторая круглая дата человека, изменившего ход русской истории (на мировую здоровья не хватило), свидетелем которой я стану.
Полвека назад отмечали его столетие. Запомнился красный флаг с гордым профилем, круглосуточно парящий в небе напротив моего старого московского дома. Ленинские уроки в школе. Бесконечная лениниана по четырём программам центрального телевидения. Юбилейный рубль с тем же профилем и шутка у кассы винного отдела гастронома – «это тебе не Мавзолей, тут ты долго не залежишься».
При этом в гуманизм Владимира Ильича продолжали верить даже записные диссиденты, сваливая все беды советской истории на его усатого преемника. Говорили: «Сталин, конечно, сука, но картавого ты не трогай, он как лучше хотел». Даже анекдоты про мёртвого вождя рассказывали полушепотом, когда про вполне ещё живого Брежнева в полный голос, да ещё в переполненном общественном транспорте. Так нас воспитывали буквально с яслей.
Помните? А я помню: «Камень на камень, Кирпич на кирпич, Умер наш Ленин Владимир Ильич». Учили параллельно с «В лесу родилась ёлочка». Детское горло сжимала несправедливость этого мира - у кого только рука поднялась на кудрявого мальчонку с октябрятской звёздочки?
Второй стишок про того же персонажа был на титульном листе моего букваря: «Наши первые слова - Ленин, Родина, Москва». Заметьте, первым по значимости для будущего гражданина и строителя социализма были не мама с папой, не Родина и отчий дом, а тот, кто лежит в Мавзолее. Вот это пропаганда, удар по ещё не затвердевшим мозгам! Ну, как такого можно было не полюбить?!
Я к Ленину относился по-соседски. Имел право, ведь жили совсем рядом - вышел из подъезда налево, перешёл Москворецкий мост, обогнул Храм Василия Блаженного... и вот он, туточки. Несколько раз примеривался к очереди в Мавзолей, но так ни разу и не решился в неё встать, всё откладывал на потом, которого так и не случилось. Странно, но нас, учившихся ближе всех к сакральному месту, принимали в пионеры не на Красной площади с обязательным посещением усыпальницы, а во второразрядном музее Калинина. Наверное, посчитали недостойными. По крайней мере, меня...
Пришло время, когда я стал задавать неудобные вопросы. Помню, как начинающего пионера неприятно поразила история расстрела царской семьи. Особенно шокировала фотография казнённых, ещё не догадывающихся о своей печальной участи - ухоженные, чистенькие девочки в белых фартучках и ангелоподобный мальчик. Одна из бабушек, не революционная, а та, что из купчих, объяснила - Владимир Ильич был против расстрела детей, но его не послушали, когда он узнал, то очень бранился. Я в это поверил... ненадолго.
А потом пришла перестройка и началось... полилось. Впрочем, многое знали и раньше, например, на чьи деньги революция, о которой так долго говорили большевики, свершалась. А также о Парвусе, который был фактически посредником между верхушкой большевиков и германским генеральным штабом, о нём сегодня не один фильм снят. Или такое объяснения красного террора - «Россия отнюдь не подготовлена к социальным преобразованиям на коммунистической основе, и большевики могут применять их теории, лишь насилуя жизнь и калеча её», данное одним из современников революции. Не надо быть политологом, чтобы понять - революция в большевистском виде не нужна была России, её навязала шайка авантюристов.
Однако самое большое впечатление в те годы на меня произвёл рассказ об одном удачливом охотнике. Якобы выехал он на лодочке во время разлива, причалил к островку, где спасались от воды зайцы, и перебил болезных прикладом от ружьишка. Этакий кровавый «дед Мазай»! Потом вернулся с добычей домой и радостно хвастался жене, сколько патронов сэкономил. И звали того живодёра не иначе как Владимир Ильич, а жёнушку его - Надежда Константиновна...
Уж насколько я без любви относился к Ильичу, но тут подумал - явный перебор. Потом прочитал такие воспоминания очевидца ленинской охоты: ««Ленин был страстный охотник, но охотился редко. На охоте горячился, несмотря на большую выдержку в больших делах. Так же как великие стратеги бывают обычно плохими шахматистами, люди с гениальным политическим прицелом могут быть посредственными охотниками. Помню, с каким прямо-таки отчаянием, в сознании чего-то навсегда непоправимого Ленин жаловался мне, как он промазал на облаве по лисице в 25 шагах. Я понимал его, и сердце мое наливалось сочувствием».
Автор приведённых строк – Лев Давыдович Троцкий. Это он позже рассорился с соратниками по производству революций и даже сбежал от них на другой конец света. Так что можно верить. Теперь история про несчастных зайчишек мне кажется абсолютно правдивой, как и анекдот - «мог бы и бритвой по глазам». Почему? А вы сами подумайте... лис-то не едят.
В новой демократично-капиталистической России Ленину не повезло. Его всё также посещают в усыпальнице и засыпают цветами на разные даты. Однако главным кумиром необольшевиков стал Сталин. Тот самый любитель «острой грузинской кухни», о чём предупреждал умиравший в Горках Ильич в письмах к ближайшим соратникам (возможно, мстил за хамство в адрес своей дражайшей супруги Наденьки). Усатому повезло с годами жизни – он и войну выиграл, и коллективизацию с индустриализацией провёл, и атомную бомбу сотворил, и Гагарина на полёт из саркофага благословил, на всё времени хватило. У Ленина же в положительном активе кроме разрушения всего и вся только НЭП, новая экономическая политика, которую упёртые красные ортодоксы считают предвестницей горбачёвской перестройки и развала «самого святого.
К Сталину взывают – «приди!». Ленин просто лежит… идол идолом. Даже Путин его не любит, о чём народу напоминают периодически.
Однако этим апрелем должна была свершится некая реабилитация. Ну, не зря же голосование по поправкам Конституции намечалось на 22 апреля. День рождения вождя – красный день календаря… возложил гвоздички к памятнику и бегом голосовать! Коронавирус всё обломал, у нас теперь каждый день красный… в смысле, выходной. Даже в очереди к Мавзолею постоять не дадут, ибо нарушение всех карантинных норм.
Ничего, истинные большевики отметят юбилей своего кумира и дома. Подо что? Что под водку и так понятно – «ну, по стопятьдесят!», я о пище духовной. Листаю программу центральных телеканалов за 22 апреля… ни одного «Рассказа о Ленине», даже «Шестое июля» нет, сплошные «Ищейки» да «Зулейхи». О, вот, в полночь по НТВ пройдёт повторный показ «Ленин. Красный император». Тот ещё подарочек ко дню рождения, сам от себя не ожидал, что когда-нибудь проникнусь сочувствием к новорожденному.
Остановлюсь только на трёх моментах двухсерийной публицистики, претендующей на историческое исследование.
Авторы закадровым текстом сообщают, что Володя Ульянов ещё в гимназии решил мстить за казнь брата Саши, и это постепенно привело его к идее революции. Просто озвучили анекдот - «настоящим джигитом был Ленин - как за брата отомстил!» (рассказывается с кавказским акцентом). Конечно, какой-то элемент обиды был, как у всего худородного российского дворянства, но делать именно на нём акцент... даже для Валерии Ильиничны Новодворской было бы чересчур.
В фильме совсем невнятно обозначена деятельность Ульянова-юриста. А ведь она показательна, как адвокат Владимир Ильич проиграл ВСЕ немногочисленные процессы, в которых принимал участие. А потом вовсе забросил профессиональную деятельность, занялся революцией, стал пить пиво в Швейцарии на деньги рабочего класса... короче, стал профессиональным бездельником. Но при этом буквально через несколько минут в фильме рассказывается о том, как он смог сагитировать собеседника, пришедшего его убивать - обаяшка тот ещё. Тогда становится непонятным, почему пока-ещё Ульянов не состоялся, как адвокат, ведь для этой профессии мастерское владение словом и воздействие на собеседников - одно из ключевых качеств. Зато у неискушённого (в приёмах НТВ) зрителя останется впечатление, что лидер Октябрьского переворота был велеречивым пустомелей, которому просто везло. Эта мысль потом несколько раз повторяется, без учёта того, что первое ленинское правительство (Совнарком) состояло действительно из незаурядных личностей, это признают даже большие нелюбители советской власти (типа меня).
Но любая пруха когда-нибудь заканчивается. Закончилась она и у Ленина с выстрелом Фани Каплан. Тоже непонятный момент, почему авторы фильма приводят одну из самых сомнительных версий - эсерка стрелял в вождя большевиков не из-за идейных соображений, а по наущению своего любовника «Микки», в чём якобы призналась на одном из первых допросов. И совсем не рассматривается вопрос, что было с Россией потом, если бы большевики смогли бы договориться и объединиться с меньшевиками, в рядах которых на тот момент состояли действительно образованные, широко мыслящие люди без особых личностных комплексов. Возможен ли был другой путь... ах, опять это проклятущее сослагательное наклонение.
Описание последних лет жизни и, особенно, демонстрация самых жутких прижизненных фотографий Ленина низводят его до уровня несчастного больного безумца. Плюс рассказ о сифилисе, от которого главный Ильич страны якобы и умер, я эту байку со школы помню, мы её в курилке за спортплощадкой обсуждали с видом знатоков в венерологии. С экрана, правда, говорится, что подозрения не подтвердились уже при Брежневе, но прелести общему портрету вождя эта информация вряд ли добавила.
Общее впечатление от увиденного – революционеры изначально плохие, неудачливые, испорченные и мстительные люди. К кому это сегодня относится – не секрет, та самая несистемная оппозиция. Но Ленина в его 150-летний юбилей трогать не стоило.
Идол он и есть идол, каждый вправе заблуждаться на его счёт. Лишь бы булыжники (оружие пролетариата) в руки не брали.
Ну, по сто пятьдесят! И чтобы не вставал...
Леонид Черток