"Не губите Россию!". Путин отказался от Госсовета

Путин не планирует вставать у руля Госсовета в случае усиления полномочий этого органа – по словам президента, «это будет губительно для России» и будет значить «ситуацию двоевластия».
Глава государства признался, что ему нравится его работа, которую он даже назвал судьбой (ранее он сравнивал себя с рабом на галерах). При этом Путин утверждает, что не готов «пойти на какую-то схему», чтобы сохранить полномочия. По его словам, поправки в Конституцию вносятся «на будущее», как минимум на 30 или даже 50 лет.
Также президент высказался и о сменяемости власти в России – по его мнению, ее нужно обеспечить после того, как будет достигнута стабильность и «спокойное развитие страны». Впрочем, наблюдатели сомневаются, что такое в принципе возможно в этой стране… о чем говорит вся ее многовековая история.
Путин выразил убежденность в том, что без сильной президентской власти в России «будет плохо». В том числе он объяснил это недостаточным развитием политической системы, приведя в пример отсутствие устойчивых партий.
Напомним, об усилении роли Госсовета в политической жизни страны Путин сказал в своем последнем обращении к Федеральному Собранию. Тогда многие решили, что президент готовит себе запасной аэродром, из «диспетчерской» которого он будет рулить государством, пока хватит сил и здоровья.
А оно вон как выходит…