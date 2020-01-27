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Рейтинг губернаторских пиарщиков от «Замполита»: Архангельская область – в «хорошистах»

Сайт "Замполит" подвел итоги работы пиарщиков глав регионов за 2019 год. Именно пресс-служба отвечает за открытость, доступность губернатора и информирования СМИ о его деятельности.

Пресс-секретарь главы Архангельской области Артем Ботыгин продолжает удерживать в этом рейтинге очень и очень неплохие позиции – он в «хорошистах».

Вместе с тем, по мнению авторов рейтинга, в последнее время пресс-службы стали халатно относиться к имиджу глав регионов. Рейтинг основан на комментариях пресс-служб, вице-губернаторов, руководителей администраций и аппаратов губернаторов. В итоге пресс-службы разбиты на несколько категорий.

«Суперотличники» - структуры или отдельные пресс-секретари, которые всегда отвечают на запросы, их комментарии мало похожи на скучные пресс-релизы. Сюда не попал ни один регион Северо-Запада.

«Отличники» - те, кто с толком, очень оперативно отвечают на запросы, но им не очень везет с упоминанием их глав в рейтингах. Именно в эту категорию попали пресс-службы Вологодской области, отметив, что практически всегда губернатор комментирует не только положительные результаты, но и негативные моменты. Также стоит отметить регулярные онлайн трансляции заседаний правительства и создание проекта "Посидим, поокаем", где губернатор в прямом эфире отвечает на поступающие вопросы. Здесь же Калининградская область и Карелия.

«Хорошисты» - те структуры, где процент ответов на запросы составляет 60% и выше, но не хватает человечности в текстах. Сюда попали пресс-службы губернаторов Архангельской области, Мурманской, Новгородской и Ненецкого автономного округа.

«Троечники» - те, кто отвечает на запросы с меньшей, чем 60%, частотой, а информатаки отбивают слабо. Тут тоже СЗФО не засветился.

«Двоечники» - те, кто существует, периодически общается со СМИ, но комментировать что-либо категорически отказывается. В эту категорию попали Ленинградская область, Псковская и Санкт-Петербург.

И последняя "номинация" - «мертвые души» - номинально пресс-служба есть, но никаких ответов на запросы она не дает. В этом списке оказалась пресс-служба Республики Коми.

Следующий рейтинг будет составлен в конце марта — начале апреля, сообщает ИА "СеверИнформ".

Фото https://29.ru/

27 февраль 15:06 | : Политика

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