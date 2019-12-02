Читайте в Итогах недели от 26 января 2020 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события уходящей недели.
Сегодня в Итогах:
- Правительство путинского доверия – Мишустин оказалось нечто большим, чем «технический премьер»;
- Мочить по-чувашски – президент Игнатьев поплатится третьим сроком за собственную жадность;
- В гостях у Орлова – всё, что вы хотели знать о губернаторском будущем, но стеснялись спросить.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/46398-itogi-nedeli-s-20-po-26-janvarja-2020-goda.html