Итоги недели с 20 по 26 января 2020 года

Сегодня в Итогах:
- Новые жильцы Белого дома – Мишустин оказался нечто большим, чем «технический премьер»;
- Мочить по-чувашски – президент Игнатьев поплатится третьим сроком за собственную жадность;
- В гостях у Орлова – всё, что вы хотели знать о губернаторском будущем, но стеснялись спросить.
Федеральные новости
Правительство: Богатые и смешные
Итак, у нашей страны (Российская Федерация) появилось новое правительство.
Лучшее, чем…? Я вспоминаю правительство времён позднего Брежнева. Вот, где был позор, так позор, хоть у каждого кресла в президиуме ставь совочек с метёлочкой для сыплющегося песка. Так эта геронтократия достала, что в правительство новой России пришли младореформаторы. Которыми многие до сих пор недовольны. Впрочем, недовольство властью не самое плохое для демократической страны в целом, и в частности для её интеллигентской прослойки.
Что такое правительство позднего Путина? Президент не скрывает, что делает ставку на молодых технократов. То есть, их политические взгляды в этой конструкции должны стоять на 5-10 местах? Ан нет, кого не проверь, все или члены, или сторонники «Единой России». Но это, конечно, не специально… жизнь заставляет.
И все карьеристы, а как без этого? В большинстве биографий чётко просматривается тенденция – сразу после вуза работа в госструктурах. То есть, с молодых лет начал карабкаться, карабкаться. Всё-таки жить стало проще – при господстве одной идеологии подобные звёздные карьеры надо было начинать с парткомов-райкомов-горкомов, сейчас без этого можно обойтись. Какой-никакой, а воздух.
Молодость большинства новых министров шепчет о том, что свою профессиональную карьеру они начинали уже при Путине. То есть, не знают ни советской системы, ни либеральной ельцинской. Без стереотипов. А когда не с чем сравнивать, теперешняя жизнь кажется абсолютно счастливой (я конкретных людей на конкретных должностях имею ввиду).
И всё-таки, не часто ли у нас меняются правительства?
«Армянское радио» спрашивают – почему сын генерала никогда не станет маршалом? Потому что у маршала тоже есть сын». Это анекдот из моей же статьи о новом правительстве нового путинского срока, датировано 21-м мая 2018 года. И что, меньше, чем за два года успели себя дискредитировать?! Кто как… кто как. Тот анекдот я рассказывал про конкретного чела - Дмитрия Патрушева, сына Николая. В молодом банкире кто-то прозорливый узрел задатки руководителя всем сельским хозяйством некогда аграрной России. Отмечу, что должность сия у нас исторически считается «расстрельной» - на огромной территории от Калининграда до Камчатки то засуха, то ливни. Думал, временно поставили, попробовать, а потом перекинут куда-нибудь на волейбол. Ан нет, именно он и удержался. Вы что-нибудь слышали о рекордных удоях в последние два года? Загадка…
Удержалась и Татьяна Голикова («мадам Арбидол») на посту вице-премьера по социалке. Слухи разные ходят – от компромата в её ридикюле, собранного во время управления Счётной палатой, до долевого участия кремлёвских небожителей в бизнес-предприятиях её мужа Христенко. Пусть себе… её саму не каждый день и в телевизоре показывают.
Главное, что сохранили свои посты министр иностранных дел и министр обороны, они-то и есть главное правительство с широкими сферами влияния. Значит, с курса не сойдём (правильность его – предмет для отдельной дискуссии).
Ой, чуть на забыл про главу кабинета. «Наполовину наш» - так по-доброму отозвался о Михаиле Мишустине губернатор Архангельской области Игорь Орлов, намекая на котласские корни второго лица в государстве. Это премьера к чему-то обязывает перед регионом? И правильно, что нет, к чему такая местечковость…
В интернете больше обсуждают стати главы кабмина (говорят, он сидя смотрится солидно, в пол телевизионного экрана, но как встанет, хоть плачь), и его заработки. Последнее, как обычно, самое вкусное – откуда да от кого? Нет, чтобы порадоваться за человека! Но это опять же не в национальных традициях. Увлекательнейшее чтиво - доходы Трутнева составили 538,4 млн рублей, Мантурова - 434 млн, Патрушева - 183,8 миллиона. Глава правительства Михаил Мишустин заработал всего 19 миллионов рублей, зато его супруга богаче в 2,5 раза. Ее доход за 2018 год составил 48 миллионов рублей. Многие интересуются – откуда у людей такие деньжищи? Мне же непонятно другое – зачем с такими деньгами ходить на заседания правительства, где тебя могут отчитать, как мальчишку (девчонку). Где ваша миллионерская гордость, богатеи?!
Моё внимание, конечно, привлекла новенькая министр культуры Ольга Любимова. Во-первых, из-за неприязни к её предшественнику сразу по нескольким пунктам (о которых писано не единожды). Но, прежде всего, потому что считаю – этот пост можно позволить отдать либералу (каким был, например, Швыдкой). При патриотах (как Мединский) в стране то тут, то там начинают появляться памятники Грозному и бюсты Сталина… объясняй потом зарубежным товарищам, что это дело вкуса отдельных личностей и никуда назад Россия не катится.
О Любимовой разные разговоры ходят. Особенно яркая характеристика от киношных – за два года работы в управлении киноиндустрией она никому не сделала ничего плохого, что по нашим временам уже немало. Правда параллельно по интернету гуляют её юношеские откровения о нелюбви к музеям и экскурсиям, равнодушии к опере и балету. А что, по этим пунктам я с ней солидарен. Ещё учтите, что женщина в двадцать с небольшим и женщина под сорок – часто два разных человека. Что же касается её работы на телевидении, то по себе знаю – работают над тем, подо что дали финансирование. Это касается даже авторских программ, не говоря уже о прикреплённых сотрудниках.
Впрочем, мои знакомые с Первого канала не испытывают насчёт этого назначения радужных надежд. Будем готовы к любому варианту. Тем более что стилем поведения и смелыми высказываниями в социальных сетях, бывшая Оля (кто теперь рискнёт называть её панибратски по имени) совсем не тянет на славных предков, упомянутых в её расширенной биографии (как Петя Толстой не тянет на прадеда Льва).
Так что же ждут от нового правительства? Путин намекал на прорывные свершения в экономике. Типа, в них самая загвоздка, с остальным более-менее. Но тогда зачем было менять министра спорта, и оставлять на своём посту министра промышленности и торговли? Логическая неувязочка…
Лично у меня складывается ощущение, что это очередная спецоперация, где Мишустин играет более значимую роль, чем «технического премьера» (новая обидная кремлёвская обзывалочка). С ним было заранее всё оговорено и предложено подобрать подчинённых на свой вкус и цвет. Или по компромату, который имеется у каждого уважающего себя налоговика подобного ранга (не зря же в новом кабинете парочка людей с весьма сомнительным прошлым). Ну и сам он на крючке у силовиков… а как без этого?!
Но и нервничать по поводу нового состава российского правительства обывателям не советую. Помните, что директора своей управляющей компании вы зависите гораздо больше, чем от министра обороны…
Журналистика: Кровавая цена слова
Похоже, в российской региональной политике появился ещё один человек, который грезит президентским креслом. То есть, второй после мэра Архангельска Александра Донского, который четырнадцать лет тому назад собрался в «Крестовый поход в президенты» (так называлась книга Олега Григораша о злоключениях нувориша с архангельской окраины). Сей политический демарш закончился для бедолаги-градоначальника заключением в СИЗО и потерей должности. Теперь он ходит по Арбату в обос…ных трусах, короче, ни в чём себе не отказывает.
И вот президент Республики Чувашия.
Нет, об амбициях поднять свой президентский статус на кремлёвскую высоту Михаил Игнатьев пока не заявлял. Он использовал новые информационные технологии – создал мем, который ранее ассоциировался только с Владимиром Путиным. Помните, как тот в первые годы своего правления жёстко обозначил, как следует поступать с чеченскими террористами – «Мочить их… мочить в сортире!». Для последних закончилось не так кровожадно… если кого и замочили, то в горах, на природе, но не в отхожем месте. У остальных… банально купили лояльность Москве (догадываетесь, о ком я?).
У Игнатьева-президента другие враги. Журналисты. Или журналюги. Которые не любят исполнительную власть, таких можно найти в любом регионе. Но должность и амбиции не позволили главе республики конкретизировать, он замахнулся на общероссийский масштаб. Пофилософствовал, так сказать: Отдельные журналисты ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце. Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов, - заявил Игнатьев. - Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят - критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… Поэтому нужно четко обозначить - надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить.
Далее следовало пояснение, что «мочить» в его понимании - рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Однако слово – не воробей (если ты, конечно, не Соловьёв, который за один эфир своих «Воскресных вечеров» может наговорить на тридцать бочек арестантов), оно теперь в интернете как в граните вырублено. Сказано было в ходе торжественного мероприятия, посвящённого… профессиональному празднику будущих замоченных – Дню российской печати (журналистов там обычно награждают ценными подарками). Короче, верх чиновничьего цинизма.
Идею коллеги радостно подхватил ещё один президент Республики (Мордовия) Владимир Волков, которого старший из президентов (Путин) частенько ставит другим в пример. Пока без угроз – просто пожаловался на «непокорных журналистов», которые отпугивают от региона инвесторов. То есть, по сути совершают идеологическую диверсию, направленную на подрыв экономической мощи территории. И опять о цене слова, в данном случае прилагательного во множественном числе «непокорные». Сразу видны заветные мечты сего государственного мужа – чтобы СМИ стояли перед ним во фрунт. Бесплатно, на одном обожании, почтении и страхе. .
Но мордовский вариант – вариант-лайт (light). Хотя и здесь многое зависит от отношений главы региона с силовиками, те запросто могут начать подкидывать непокорным наркоту, как было в схеме с Иваном Голуновым. Чувашские тезисы кратно опасней.
Чем? Вспомните историю военного корреспондента «Московского комсомольца» Димы Холодова, случившуюся во времена полного разгула демократии и гражданских свобод. В той эйфории вцепился парень в министра обороны Павла Грачёва (Пашу-Мерседеса) аки бульдог в медведя. Потом взрыв в редакции самой популярной московской газеты. Грачёва долго пытались привлечь по суду, да так и не смогли.
А почему? У меня такая версия – министр не отдавал прямого приказа «мочить писаку». Мог, прочитав очередной опус о себе, в сердцах бросить – да заткнёт кто-нибудь этого борзописца?! Услышал ординарец, в курилке Минобора поделился со спецназовцами, те в свою очередь решили сделать подарок шефу к очередному отпуску… и нет человека.
В случае с Анной Политковской вполне могло случиться то же самое. Только по более сложной схеме – кунаки-джигиты задумали сделать подарок главному начальнику своего начальника, хотя ни тот, ни другой их об этом не просили.
В итоге всё так запуталось, что ни по одному из этих убийств реальные виновные до сих пор не установлены. Главное, не очень часто мочить… чтобы забывалось.
Вот с Владом Листьевым посложнее. Там все тоже грешили на политику, хотя какая она у основателя «Поля чудес»? Но общество ждёт, даже хочет, именно политического детектива, а не банальной разборки нескольких хозяйствующих субъектов. Намного проще было ткнуть ножиком под ребро в тёмном подъезде и снять с тела часы (у Влада они недешёвые). Но где гарантия, что реклама бы вернулась на Первый? Ведь все всё поняли (кто имел в те годы отношение к телевидению).
По данным Вики, с 1993-го по 2009-й год в России было убито 165 журналистов и к ним причисленных. Но никто никогда точно не скажет число заказных по политическим мотивам, ведь бывают пьяные драки, уличные грабежи, натуралы убивали пристававших к ним геев… и т.д. Под которые можно списать всё, что угодно… плюс перестрелки, теракты, автокатастрофы, идущие отдельным списком.
Вы гордитесь названием «четвёртая власть», что подразумевает серьёзное влияние на политические процессы? Тогда смиритесь с неизбежным риском.
Кстати, в СССР журналистов убивали? Редко, но случалось… когда от профессионального лихачества начинали копать то, что не надо (слышал несколько среднеднеазиатских историй). Но какая политика в авторитарном государстве с однопартийной системой и полной несвободой слова? Так… номенклатурное хулиганство под крышей КПСС.
Неужели чувашский Игнатьев такой кровожадный? Ничуть не бывало, он просто хамло. Зарвавшееся и потерявшее берега. Или банальный жадина. Ведь это тоже его слова - критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Если есть заказы и договоры на берегах, значит, можно выступить с собственным предложением об информационной лояльности, как делает большинство дальновидных руководителей ещё в начале своего первого срока.
А нет – тогда лови обратку, то есть, распрощайся с третьим сроком, на который собрался. Такая вот диалектика…
P.S. Последняя новость от Игнатьева – чувашский сатрап всласть поиздевался на офицером МЧС, заставив последнего подпрыгивать дрессированной собачкой за ключами от новенького спецтранспорта, переданного исполнительной властью службе спасения. Ладно, с первым всё понятно, он явно «под солями»… но вот что в голове и в душе у второго?
Архангельская область: Прессуха с намёком
Все уже отписались о пресс-конференции архангельского губернатора, что прошла в минувший вторник в столице региона.
Скрупулёзно отписались, с эмоциями, недовольствами и полной расшифровкой.
Пар сбросили? Теперь можно и порассуждать…
Это была четвёртая пресс-конференция с Орловым, на которую меня пригласили (даже доставили с эскортом). То есть, кое-что автор Итогов в этой жизни уже видел и может сравнивать.
Например, место. Солидное, удобное. Никак не прошлогодний «арктический» кабинет САФУ, больше похожий на декорированный зал ожидания (оценочное мнение). В пресс-зале Агентства регионального развития стояли удобные кресла с встроенными столиками (под ноутбуки и блокноты). Вкусно пахло кофе и выпечкой, что считается хорошим тоном на мероприятиях подобного формата. Как такое пропустить?!
И ведь не пропустили. Боковым зрением (уважительно вкатили в первый ряд) я наблюдал за быстро заполняющимся залом. Удивлялся – как мало знакомых мне лиц… впрочем, это нюансы жизни затворника. (Позже выяснилось – многие районки прислали своих представителей, но те так и просидели два с половиной часа безмолвствующей массовкой. Зачем только приезжали…неужели за творожными сырками с изюмом?!).
Но кого-то не хватало. О, понял, не было Ильи Азовского, который обычно задаёт тон мероприятию, от благостного до нервического, и виден из самого дальнего угла. Позже я спросил его – ну как, не жалеешь, что на Таиланд променял? И он честно ответил – «не жалею. Даже если бы с Маккартни встречались, не пожалел бы. После пятидесяти начинаешь ставить личное выше общественного… всем привет!».
Что ж, «каждый выбирает для себя…» (Ю. Левитанский).
Главный участник действия появился минута в минуту из «кулис» (планировка позволяла). Артём Ботыгин (пресс-секретарь главы) на правах модератора оставил за собой право первого вопроса и спросил то, что у многих присутствующих и так вертелось на языке – как с Шиесом? Приёмчик не новый, но действенный – первым нанести удар в створ собственных ворот прямо в руки голкиперу, не дожидаясь, когда это сделает нападающий другой команды. То есть, перехватил инициативу.
В воздухе повисла некоторая растерянность – как же так, мы тоже готовились?! Потом слово Шиес ещё пару раз прозвучало, но уже без куража, лишь бы лицо сохранить. Тем более что губернатор ответил на него недлинно, но исчерпывающе – идёт соревновательный спор между заинтересованными сторонами, исполнительная власть здесь в роли боковых судей, следит, чтобы ничего противозаконного не произошло. Ну, а если всё подвисло и решение в руках главного арбитра (догадываетесь, кого?), то и разговор может быть только вокруг да около. А так, документы по исследованию почвы в этом районе есть в открытом доступе… что-то около 1000 страниц… кому очень интересно, изучайте.
Опять боковым зрением смотрю на своих визави и особого рвения не вижу. Ох, не журналистское это дело в умных бумагах копаться!
Право задавать вопросы ушло с подиума в зал. И сразу же о президентском послании – готовы ли к таким амбициозным задачам? Что журналист (Шемякин) хотел услышать в ответ, неужели – ну, что вы, куда нам? Орлов отвечает, как оно есть – «президентские задачи не обсуждаются, а выполняются». Сообразно возможностям регионального бюджета, ибо выше головы только Брумель прыгал…
А в воздухе так и витал вопрос – какие планы на будущее, Игорь Анатольевич? В смысле, идёте ли вы на губернаторские выборы в сентябре, или ждёте из Москвы замену. И задаёт его Денис Селиванов, представитель вполне лояльных власти изданий (ИД «Двина», «Архангельск»). Ну и вообще, об отношении главы региона к избирательному процессу, как к таковому.
По последней части Игорь Анатольевич фактически повторил то, о чём мы с ним говорили во время нашей ноябрьской встречи. Что он поддерживает возвращение прямых выборов глав регионов, но не очень понимает, как вести избирательную кампанию на втором-третьем сроке… опять что-то обещать? В принципе, такой же тактики придерживается и президент – в период предвыборной агитации не разъезжает по стране с песнями-плясками, а продолжает работать в прежнем режиме. После шоу «Голосуй сердцем» (1996) это срабатывает безотказно.
Но главный вопрос – о своём непосредственном участии в осенних выборах – Орлов пропустил. Сознательно или просто забыл сказать да/нет… знает только он. А присутствующие, таких знаю минимум троих, постеснялись уточнить из врождённой скромности.
Позже я, пользуясь давним знакомством, поинтересовался у Дениса – кто автор вопроса («какая вражина?!»). Оказывается, это было коллективное творчество их редакции, специально придумывали что-нибудь поострее (что идёт в разрез со слухами о заранее оговоренных и утверждённых вопросах). Но лично он ответом не удовлетворён, так не получил конкретное «да» или «нет».
Эх, братка, не жил ты в эпоху, когда самое главное и сокровенное читалось между строк…
Кого приглашают на пресс-конференции? Тех, кто имеет отношение к СМИ, что заложено в самом названии мероприятия. (К слову, блогеры в эту категорию пока не попадают, так что не фиг плакаться). То есть, люди подготовленные, даже циничные, знающие побольше граждан других профессий. А уж современную систему властной вертикали должны знать досконально, или можно схлопотать неполное служебное соответствие.
То, что народу вернули прямые выборы глав регионов, ещё не означает, что Кремль пустил такое важное дело на самотёк. Во-первых, теперь исключена конкуренция между представителями одной партии, как было в случае Ефремов vs Киселёв (2004). Во-вторых, на практике Москва даёт ясно понять, кого она хочет видеть в губернаторском кресле. Делается это элементарно – или действующий продолжает исполнять свои обязанности вплоть до начала избирательной кампании, или ему заранее присылают замену. В условиях единого дня голосования дедлайн для последней процедуры – начало весны. И это уже испытание для политтехнологов, раскрутить с нуля нового человека.
У нас заканчивается последняя декада января, всё должно решиться в ближайшие месяц-два. Если бы губернатор Орлов знал, что замена ему уже готовится… возможно, он и провёл традиционную пресс-конференцию. Но совсем с другим настроением, о многих вещах непроизвольно говоря в прошедшем времени. А здесь мы видим уверенность, хотя бы в случаем с моим вопросом о будущем кинофестиваля Arctic Open – «жду вас в феврале, будем строить планы».
Мне могут возразить – это его планы, не совпадающие с народным мнением в интернете. Но журналисты районных газет, те, кому было что спросить, говорили о том, что Орлова у них ждут. И читатели, и предприниматели. Для делового разговора, а не для протестных пикетов.
Касаемо самих журналистов. Кто-нибудь станет спорить, что успех того или иного политика зависит от отношения к нему представителей прессы? И что же мы видели на пресс-конференции? Одна «акула пера», явно оппозиционно настроенная, всю прессуху просидела со скептической миной, лишь изредка проверяя зарядку своей шутейной камеры, но так и не произнеся ни слова. Одна «медиа-пиранья» (классом помельче первой) задала совсем уж беззубый вопрос про домик с архангельской пропиской, и получала развёрнутый ответ про хозяйственные, но приятные хлопоты. Ещё парочка представительниц изданий, которых можно условно причислить к оппозиционным, задали вполне конкретные вопросы на экономические темы (а не как в прошлый раз – «верите ли вы в бога?»).
Был вопрос, который можно отнести как к политическим, так и корпоративным – о судьбе северодвинской телекомпании СТВ, которой региональный провайдер не продлевает лицензию. Профессиональная солидарность – дело святое, но я позволю себе сказать то, что не сказал губернатор (может, не знал). За независимость любому СМИ приходится платить, цена эта гораздо выше, чем для аффилированных властью изданий или телекомпаний. Тут самим приходится следить за правильным оформлением документации, своевременными выплатами, заявками на участиие в конкурсах… никто не подскажет и задним числом не оформит. Плюс финансовая дисциплина – старое НТВ Гусинского само себя проело-пропило газпромовскими кредитами, а заодно и политически подставилось. Жестокий мир, жестокие сердца, жестокие игры взрослых мальчиков (девочек).
Общее же впечатление автора, что собравшихся во вторник на губернатора всё происходящее… и не только в зале АРР… вполне устраивает за исключением ряда нюансов (вполне себе исправимых).
А ещё говорят, что журналисты – слепок общества, для которого они пишут (снимают).
Ну что, коллеги, вы так и не получили ответ на вопрос «идёт/не идёт»? Тогда привожу прямую цитату из Орлова в самом конце пресс-конференции, обращённую именно к вам – «Надеюсь, и дальше будем работать совместно». «Дальше», в моём понимании, это дольше, чем два ближайших месяца.
Или есть другие мнения?
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD