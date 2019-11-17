Читайте в Итогах недели от 22 декабря 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Украинские потешки – президент Зеленский в гневной риторике забыл про собственную национальность;
- «Какой-то Старик» - президент Путин поставил себя выше председателя СовНарКома Ульянова;
- 10 лет без Гайдара – как из и.о. премьер-министра сделать демона либеральных реформ;
- Баллада о мусоре – Калуга и Владимир решили взять деньги, предназначенные Архангельску.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/46140-itogi-nedeli-s-16-po-22-dekabrja-2019-goda.html