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Читайте в Итогах недели от 22 декабря 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Украинские потешки – президент Зеленский в гневной риторике забыл про собственную национальность;

- «Какой-то Старик» - президент Путин поставил себя выше председателя СовНарКома Ульянова;

- 10 лет без Гайдара – как из и.о. премьер-министра сделать демона либеральных реформ;

- Баллада о мусоре – Калуга и Владимир решили взять деньги, предназначенные Архангельску.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/46140-itogi-nedeli-s-16-po-22-dekabrja-2019-goda.html  

22 декабрь 07:17 | : Политика / Экономика / Скандалы

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