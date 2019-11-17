Итоги недели с 16 по 22 декабря 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Украинские потешки – президент Зеленский в гневной риторике забыл про собственную национальность;
- «Какой-то Старик» - президент Путин поставил себя выше председателя СовНарКома Ульянова;
- 10 лет без Гайдара – как из и.о. премьер-министра сделать демона либеральных реформ;
- Баллада о мусоре – Калуга и Владимир решили взять деньги, предназначенные Архангельску.
Международные новости
Украина: Зеленский побоку
Когда я утром включая новости НТВ (есть такая дурная привычка с 90-х), создаётся впечатление, что Владимир Зеленский не Украиной правит, а работает в России. Как минимум, вторым лицом, его появления на экране вконец затмили премьера Медведева. Тональность репортажей разная, от робкой надежды («все-таки не Порошенко») до полного неприятия («предал деда-фронтовика, с бандеровцами ручкается… а ещё еврей»). Раньше так мочили кандидатов в президенты. В свои президенты…
Ну, а зритель… то есть, многомиллионный российский народ? Вот очередная статистика – большинству населения Зеленский и его деятельность на посту президента когда-то братской славянской республике, выражаясь максимально интеллигентно, до дверцы. Только пятая часть россиян относится к нему «скорее отрицательно». Зато молодёжи он нравится, в его истории они видят воплощение своих самых потаённых мечтаний – из квнщиков сразу в главы государства. Скептически к нему относятся люди моего возраста и старше… они просто не представляют себе, как такое может быть!
А вот вывод социологов-исследователей - В целом россияне скептически относятся к Зеленскому и не видят в нем "трансформирующую фигуру для будущего двух стран". По их мнению, в России не верят в перспективы нормализации отношений и урегулирования конфликта в Донбассе при новом украинском президенте, причем пессимизм россиян по этому поводу растет.
Самое же удивительное читать вот такие комментарии от российских политологов (не обывателей!) – «Зеленский выбрал неверную тактику и не стал выступать с яркими инициативами, вместо этого пытаясь договориться с разными политическими силами. Это вызвало ощущение, что он слабый и неуверенный в себе политик». Это как же они представляли себе – только принеся присягу, киндер-сюрприз выведет войска из Донбасса, признает Крым вечно российской территорией, запретит в своей стране всё, что ещё раньше запретила ей Россия, объявит киностудию имени Довженко филиалом «Ленфильма» и отменит курс на евроинтеграцию? По-моему, «специалисты» проходят стажировка в зрительных рядах на российских ток-шоу, там такая наивность в большом почёте и всячески поощряется.
Лично мне другой взгляд ближе. А именно – за годы, прошедшие с момента распада СССР (без малого тридцать), сопливое «братство» стёрлось и перестало действовать. Новые поколения россиян относятся к Украине, как к неспокойному соседу, который нас открыто недолюбливает. Враждовать не хотят, но и близко дружить тоже, понимая, что подобные отношения хороши с сильным и предсказуемым партнёром. Короче, своих проблем выше крыши и нечего их подменять чужими. Это, конечно, не касается тех, у кого там родственники, но их количество явно преувеличено официальной пропагандой.
Да, было время несбыточных надежд, к которым думающие люди относились с изрядной долей скепсиса, но оно закончилось ещё прошлым летом – появление Зеленского на экране не в роли шута быстро перестало прикалывать. И уступило место естественному раздражению – что вы нам всё про Украину да про Украину! До россиян наконец-то дошло, что эта «холодная война» Москвы с Киевом проходит за их счёт (из налогов).
По другим опросам, всё меньше россиян верит в то, что конфликт на Востоке Украины когда-нибудь закончится. Как, сам рассосётся? Или Киев пойдёт на попятные, что вряд ли – тогда Зеленского действительно снесут, как пораженца. Нет, так далеко среднестатистический россиянин, не живущий в пограничных с Донбассом областях, вряд ли заглядывает. Ему просто по фиг.
Не знаю, как вам, а мне забавно наблюдать за встречами Зеленского с Путиным, как будто медвежонок пытается тянуться за взрослым медведем. Всё-таки Вова-маленький помнит, как ещё совсем недавно приплясывал перед Вовой-большим на сочинской сцене, вымаливая лишний балл для своей команды. Вот и в Париже подписывал всё, что ни попросят. Зато вернувшись за родные киевские стены, стал недовольно бухтеть в сторону Москвы по поводу и без повода. Мало того, его команда как бы дистанцировалась от происходившего на встрече «нормандской четвёрки» то есть, от своего шефа. А это почти всегда проигрыш… и не только в КВН.
Иногда Зеленского заносит. Последний пример: явно раздражённый пренебрежительным тоном старшего коллеги в отношении Украины, который Владимир Владимирович допустил на пресс-конференции – «когда по газу собираетесь рассчитываться» - полез сгоряча в те дебри, которых лучше ему не касаться. То есть, в национальный вопрос – «Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Затем есть те, кто «потерялся». И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут переехать… я бы не боролся за людей, которые считают себя чисто русскими».
Всё-таки украинский президент не настолько молод, чтобы не помнить советское начальственное – «не нравится наша власть, эмигрируй». Вроде звучало в шутку, но за ней… Кто-то действительно эмигрировал, а большинство вздыхали – если бы я мог… Сейчас могут, с Украины в Россию вообще несложно. Сказать такое, значит огульно оскорбить значительную часть собственных граждан, подтолкнуть их к действиям. Задача же любого президента (монарха, генсека, диктатора, иерарха…) – сбережение своего народа, в данном случае, граждан страны. Налицо политическая незрелость.
И не киношному Володеньке уточнять, кто русский, а кто украинский… так как он сам известно, кто. Само по себе его избрание на главный пост ничто иное, как проявление высший толерантности избирателей его страны, всегда грешившей особым отношением к еврейскому вопросу. Я даже сейчас не о Бандере, вспомните хотя бы Гоголя или Хмельницкого (Богдана).
Самое неприятно, что этим Зеленский размывает свой же ядерный электорат. Молодёжь голосовала за него по понятной мотивации – свой ровесник во власти лучше, чем старпёр, а этот и выглядит, как студент на картошке. Но люди более старшего возраста отдавали за него голоса, как за последнюю надежду прекращения боевых действий. Против Зеленского настроены радикалы, значит, он сам против войны. И тут такие слова…
Что касается государственного языка… я тоже считаю, что гражданин Украины просто обязан владеть мовой, хотя бы на уровне общения в госучреждениях (это и к российскому гражданству относится). А дальше, как кому удобней. Ничего не вижу зазорного и подрывающего национальные устои, что греки-киприоты владеют ещё и английским, а турки-киприоты – аж тремя. Сам президент Незалежной прекрасно шпрехает по-русски, он на нём свои главные деньги и заработал. А вместе с ними, и политический капиталец.
Тем не менее, ТАСС утверждает, что именно Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев современности (Порошенко, for example, только на 18-м месте). Значит, надежда остаётся… понять бы на что и у кого.
Федеральные новости
Пресс-конференция Путина: Встретились... поговорили
У нас в году есть три информационных события похожего телевизионного формата: обращение президента к Федеральному Собранию; прямая линия с главой государства; пресс-конференция Владимира Путина.
Первое, скорее, набор лозунгов для чиновников – как вести себя на данном историческом отрезке. Однако общество наше ещё в нулевых вспомнило навыки чтения между строк и делает выводы, отличные от скрывающегося в послании посыла. Увы… для власти, конечно.
Вторая ничто иное, как шоу великого иллюзиониста. Глава государства с ловкостью двух Акопянов вынимает из рукава то поездку якутской девочке в Москву на ёлку, то щенка для малообеспеченного мальчика, походя прокладывая водопровод в забытый богом хутор или направляя онкобольную на лечение в специализированную клинику (да, не спас, но ведь попытался). То есть, делает практически невозможное у нас, и в тоже время обыденное в развитых странах враждебного России западного мира. Остальное можно оставить за кадром, как очередную говорильню.
Наконец, третье. О, здесь интрига! Кого больше всего боятся главы демократических государств (кроме избирателей на выборах)? Правильно, вопросов журналистов на таких вот пресс-конференциях, куда допускается не только президентский пул. Не ответишь, замнёшься… съедят вместе с галстуком.
Я до сих пор не уверен, отсматриваются ли предварительно вопросы редакторской группой, или у Дмитрия Пескова (модератора) так хорошо развита профессиональная интуиция. Смотрю подобные телешоу с 2005-го года… и не помню ни одного вопроса – «когда же вы снимете нашего губернатора?». Это же настоящий приговор в прямом эфире! Какие деликатные у меня коллеги…
Но и без этого можно прославится. Как тот кировский журналист, спросивший насчёт «Вятского кваса» и услышавший в ответ – а вы уже сколько с утра на грудь приняли? Года три или четыре прошло… народ помнит. И квас тот продаётся в Архангельске.
Пару лет назад прямо перед президентом прыгала на стульчике неугомонная Леночка Ларионов из нашего КРАО. Её «водоросли только ленивый не обстебал, а Путин так и не приметил. Да что там говорить, для 2017-го проблема Архангельского водорослевого комбината была для региона самой насущной, о мусоре тогда никто и не задумывался. Хотя… не зря же бывший министр поморского АПК после отставки отправился именно туда на работу. Может, и приметили.
В прошлый год на встречу с президентом попали другие люди действительно из изданий (а неиз пресс-служб). Которые могли бы задать более предметный вопрос, но не получили права голоса. Сегодня только одно издание похвасталось – наш Вареник в зале. Он как раз из тех, которые могут. Если повезёт. Остаётся ждать, выпадет ли фарт.
Вообще-то подобные мероприятия должны… нет, просто обязаны начинаться с острых социальных вопросов, чтобы сразу поднять градус дискуссии. Но не в нашем случае. Радиостанция «Маяк» игриво спросила Гаранта: «Как вы будете поздравлять страну с Новым годом без… снега?»… ну и вдогонку про Парижское соглашение по климату. «Уел», - констатировал президент, и минут десять рассказывал о вкладе России в борьбу с парниковым эффектом. В кадре мелькали недоуменные мины присутствующих.
Видимо, дружеское «уел» в адрес малоизвестного радиожурналиста понравилось и настроило аудиторию на игривый лад. Камчатка спрашивает: «Что-то вы давно к нам не залетали… денег нет?», - имея ввиду безумные цены на авиабилеты в их сторону (в Америку слетать по акции гораздо дешевле). «Я – льготник», - гордо отвествовал президент, намекая, что ему повезло не попасть под пенсионную реформу. Правда, позже успокоил, что тем, кому положено, оставят компенсации и даже расширят. Тем не менее, обстановка в зале слегка стала напоминать восточный базар.
Клянусь, это было срежиссированно. Среди общего гвалта прорвался трагический мужской голос – «я про питерский мусор!». Вот-вот, заинтересовался глава государства, как бы напоминая, откуда он родом, очень интересно.
Журналист лениздания рассказал о том, что мегаполисы получили отсрочку в проведении мусорной реформы. То есть, у них запас времени вагон на строительство мусороперерабатывающих заводов и полигонов под хранение ТКО. А пока тихой сапой мусоровозы с Невского идут в область и там всё сбрасывают. А куда им идти, к Северному Ледовитому океану, удивился Гарант и напомнил, что Ленобласть и собственно культурная столица по сути один агломерат, просто разделённый территориально, причём достаточно условно. И напомнил, что многие жители области работают в Петербурге, едят-пьют там, иногда ночуют и такое после себя оставляют… чем фактически повторил тезис губернатора Орлова из моего интервью о детях протестников, которые переезжают в Москву, задыхающуюся от мусора. Дальше президент грозно прошёлся по мусорной мафии и «серым» схемам. Несколько раз прозвучало про «диалог с населением» и «недостаток информации», особенно в части формировании тарифов. И уже под конец упомянул ОНФ, «который проконтролирует, разберётся и доложит».
Кажется, на этом острая тема, что делать с отходами, была закрыта (пресс-конференция продолжается). Вы этого ожидали?
Дошло до политики. Первый канал (тот, что почти-банкрот, в том числе и «благодаря» пустым политическим ток-шоу, изрядно надоевшим и обременительным в производстве) поинтересовался дальнейшей судьбой Донбасса и личным мнением нашего президента о Зеленском. Я не сторонник обсуждать коллег за глаза, пожал плечами Путин и съязвил – «пусть сначала станет исторической личностью». Конкретно по Донбассу – «нет ничего кроме Минских соглашений».
И тут точно по Станиславскому и Немировичу-Данченко микрофон перешёл в руки украинского журналиста, которого трудно отнести к поклонникам российской стороны. «По моей стране ходят ваши танки…». «Какие, Т-78 или тридцатьчетвёрки?». Сарказм, как известно, лучшее оружие в диалоге, особенно, когда симпатии зрителей на твоей стороне. Тем более, что спрашивающий в самом начале признался – «у меня нет проблем с работой на вашей территории», ну и какие претензии? (теперь могут возникнуть). Но дальше наш сказал многое. «Откуда танки у местных сил самообороны? От государств, им симпатизирующих». Это признание? А кто за рычагами? Если вспомнить недавнее заявление Влада Суркова (известного), что у России «практически безграничный добровольческий ресурс», угрожающая картинка получается, почти по Ренату Давлетьярову. Главный же тезис в этом эпизоде – «Донбасс порожняк не гонит». Ну, это как сказать. Если судить по рассказам Захара Прилепина…
Интересную тему затронула барышня из Омска – почему Дальнему Востоку всё, и гектар, и льготная ипотека, а Сибири шиш, одни лозунги? Ответ даже меня шокировал – «а знаете, какая там депопуляция?!». То есть, если не остановить отток своего населения, все места займут китайцы. Хочу расстроить первое лицо – ребят с того берега Амура и на Сибирь хватит, и на Урал… и далее до Калининграда. Тут одной ипотекой под 2% не отделаешься.
Слово попросил Андрей Колесников, личный бытоописатель Путина (мог быть и поскромнее). Его Песков ободряюще представил «патриархом отечественной журналистики», Андрюша (младше меня, между прочим) аж зарделся. Вспомнил диалог на СПЧ с Сокуровым, так страстно обсуждаемый в соцсетях, попросил уточнений. Путин уточнил – Ленина он действительно не любит, но «пусть лежит, где положили». Про КПСС – «как только затрещала партия, затрещала вся страна». Да бог с ним, коммунисты сейчас не в той силе, чтобы возмущаться. Затем последовал плавный переход к теме Кадырова. Если помните, всемирно известный режиссёр задал президенту вопрос, волнующий даже школьников. Особенно тех, у кого родственники погибли в Первую Чеченскую – «как может бывший боевик, не раз хватавшийся своими «подвигами» в горах, носить Звезду Героя России, не оскорбление ли это памяти тех же псковских десантников?». Наш главнокомандующий стал скрупулёзно объяснять… сразу перескочив на Вторую Чеченскую, где Кадыровы приняли сторону Москвы (часть наблюдателей считает, что это был самый удачный бизнес-проект в истории современного Кавказа). Так вот, Владимир Владимирович жалеет, что отпустил тогда Ахмата Абдулхамидовича домой на праздник, где его и взорвали – «я ему говорил, оставайся у меня» (ночевать на раскладушке?!). А Рамзан Ахматович герой потому, что «ежедневно подвергается опасности» (естественно, с их-то кавказскими разборками и вендеттами), мало того – «лично участвует в спецоперациях, хотя начальник его личной охраны против». Всё, сил нет комментировать…
Пророссийский американец, часто выступающий на разных наших ток-шоу, назвал Трампа президентом в прошедшем времени. Путин одёрнул – рано вы Дональда хороните, и иносказательно признался в симпатиях ко всей Республиканской партии США. В сравнении с Демократической, конечно.
Одно из политических обращений – не пора ли ввести персональную ответственность губернаторов за выполнение их регионом Майских указов? Путин успокоил – давно ввели, разве что, стоит более предметно детализировать. Наверное, позже он пожалел о таком своём заявлении. А именно, когда рассказали о бедственном положении питерской больницы им. Боткина. Городом тем управляет Беглов, его кадр. Главный российский начальник обещал для начала «просто поговорить» с подчинённым, мы с вами этот диалог вряд ли услышим.
Ну вот, дошли и до губернаторов! Но… просили не снимать, наоборот, вернуть. Конкретно – иркутского Левченко, журналистка с берегов Байкала доказывала его эффективность, а президент из Москвы возражал – да вы ничего не знаете! «У меня свои мерила»… «он работал не спеша»… В итоге из президентских уст мы узнали, что крупному промышленному региону крайне требовался «специалист по климатическим катаклизмам», вот и подобрали годного в МЧС.
Загадка эфира. «Господин президент, не пора ли изменить политическую систему?». «Не думаю… разве что из «двух сроков подряд» убрать последнее слово». Это как – два раза был президентом (губернатором, мэром…) и хватит, или избирайся себе, сколько влезет, но через раз?
Перлы дня:
«Мы собираем деньги на лечение детей…». «Какие деньги? У нас бесплатная медицина… лишь отдельные частные сегменты».
«В неволе люди не размножаются». «Неверные сведения… ещё как размножаются!».
В какой-то момент автор этих строк понял, что стар (хорошо, суперstar) и уже не может следить за почти пятичасовым спектаклем. Занялся делами, только ухом ловил слово «Шиес», плакатом с этим географическим наименованием грозно протрясал архангельский журналист Вареник с 29.ru. Потрясал на своём сайте, в объективы телекамер плакат так ни разу и не попал, Архангельская область опять не прозвучала.
Зато несколько раз показали воззвание «Время пить Боржоми!». Это что было – корпоративная реклама или оптимистический призыв?
По-моему, нам ближе горько-ироничное «Поздно пить боржом, когда почки отвалились».
Ну, с праздничком, сограждане…
Былое и думы: Всего лишь Гайдар
На минувшей недели исполнилось ровно 10 лет, как ушёл Егор Гайдар. Не из правительства, это он сделал намного раньше и не по своей воли. Из жизни.
До самой смерти, без малого 17 лет, он слышал в свой адрес в основном проклятья. И от сторонников реставрации советского строя (со всеми его «прелестями»), и, самое горькое, от своих же братков-либералов, считавших, что «всё можно было сделать не так». А как? Кто знал путь выхода из той экономической пустыни, куда в течении 70-ти лет заводили свой народ большевики?!
Претензии от музыкального критика (ни разу не коммуниста) Артемия Троицкого: Я, естественно, имею в виду экономические реформы и пресловутую «шоковую терапию». Которая, для начала, была проведена очевидно бездарно: шоковое воздействие зашкаливало, а терапевтический эффект был минимален. (В других пост-соц странах, не обладавших и тысячной частью экономического потенциала и природных ресурсов РФ, аналогичный сеанс прошёл несравненно честнее и с лучшим результатом). Перед этим Тёма, конечно, не удержался, и для общего настроя упомянул, что когда-то Егор Тимурович редактировал журнал «Коммунист», а умер предположительно от пьянства (последнее «рок-герой» считает положительным моментом любой биографии).
Насчёт пост-соц стран Троицкий или ошибается, или лукавит. Я уже не раз приводил пример Польши, очень трудно выходившей из социализма. Мои тамошние родственники рассказывали, как в течении пары лет зарплату выдавали… ежедневно. И отпускали людей с работы, чтобы панове успели хоть что-то купить на стремительно дешевеющий злотый. Как жильцы одного подъезда кооперировались и сообща готовили ужин – кто-то достал макароны, кто-то кетчуп, а кто-то хлеб. Про СОВЕРШЕННО пустые полки магазинов. Вот, что такое «шоковая терапия». Да, они из неё быстро вышли. Но ведь и страну не сравнить по размерам с Россией. А ещё практически у каждой польской семьи кто-то жил и работал на Западе, из ПНР всегда было проще выехать, чем из СССР. Плюс в их варианте социализма оставались зачатки рыночной экономики – частные магазины, такси, фермерские хозяйства. И, главное, народ жил в осознании, что находится под неагрессивной оккупацией, и это когда-нибудь должно закончится. То есть, морально были готовы к переменам.
Теперь вспомним, какую страну получил исполняющий обязанности премьер-министра Егор Гайдар в начале 1992 года. Какие-то свободы начались раньше, в горбачёвскую перестройку – свобода печати (и миллионные тиражи газет), «полочные» фильмы, возможность увидеть мир (хотя бы частные поездки к родственникам), настоящие дебаты в парламенте, а не всеобщий одобрям-с. С едой и вещами проблема только усугублялась, ещё шутили – «чирикать разрешили, теперь бы что-нибудь поклевать». Хорошо помню ночь с 90-го на 91-й, когда на нашем новогоднем столе в Москве в качестве горячего блюда были поданы шампиньоны в сметане, мяса и птицы не было даже на рынках, разве такое забудешь? А также о чуде, которое произошло сразу после прихода Гайдара во власть. Пусть оно, это чудо, было отчасти карикатурным, тушёнкой и домашней колбасой стали торговать у постамента памятника Пушкину, а в коммерческих ларьках водка соседствовала с обувью фирмы «Salamandra», которую раньше можно было купить только за чеки Внешпосылторга. Значит, всё где-то было, просто не хватало фокусника, который бы извлек дефицит из своего цилиндра. Вот фокусник и появился. Точнее, взял на себя ответственность.
Помните – «Гайдар шагает впереди!»? (Пахмутова – Добронравов)
К этому моменту в стране параллельно существовали две экономические системы – планово-государственная и рыночная. Что, естественно, порождало то, что сейчас принято называть коррупцией – брали из первой и передавали во вторую, где уже действовали совсем другие цены, настоящая мечта «красных» директоров в условиях тотального дефицита. То есть, необходимо было выбрать одно из двух, понимая, что огромная людская масса, причём агрессивная (что наглядно доказал 93-й), будет недовольна.
У Гайдара хватило мужества (без всяких кавычек). Хотя, казалось, откуда? Внешне – увалень, который провёл почти парниковое детство на Кубе, где папа-Тимур принимал у себя в гостях Кастро и Че Гевару. Боялся он американского вторжения? Не думаю… в семь лет мы все Мальчиши-Кибальчиши. Почему работал в «Коммунисте»? А какой выбор был у экономиста, защитившего диссертацию по внедрению хозрасчёта в той советской системе? В «Коммунисте» хотя бы прилично платили и меньше внимание цензоров.
Сейчас можно сколько угодно философствовать на тему – что было бы, если Россия пошла по китайскому варианту, совместив рыночную экономику с монополией на идеологию. Ничего бы такого не было, мы абсолютно разные по ментальности, как бы кто не рассказывал сказки про восточную сущность России. Разве жители Владивостока похожи на жителей Пекина или Пхеньяна? То-то и оно…
Касаемо политики. В 93-м за гайдаровский «Выбор России» проголосовали 15 % избирателей, а за коммунистов только 12%. Пусть там и была очень опасная тенденция в виде победы Жириновского, но отнесём её за счет подросткового инфантилизма граждан «новой России» - «Вась, голосуем за клоуна, вот хохма будет!». Получается, наш народ тогда очень не хотел возврата к стратегии распределения, понимая, что она напрямую связана с голодом. Сегодня, видимо, успокоились, и правильно. Только это заслуга всё того же Егора.
Есть мнение, что экономист не должен заниматься политикой. Но только не в той ситуации. Непонятно откуда появившиеся продукты, причём сначала на ящиках, а потом уже на прилавках, не решали глобальной проблемы насыщения товарного рынка, искалеченного за годы советизма мобилизационной экономикой. А тут ещё и Советский Союз рухнул в одночасье (неожиданность для многих, даже для автора этих строк – с армии был уверен, что это неизбежно, но, чтобы так быстро!). Вот оценка той ситуации от тогдашнего министра торговли Станислава Анисимова, напрямую отвечавшего за наполняемость магазинов - «Украина перестала поставлять продовольствие. Белоруссия перестала поставлять. Все перестали… Другие регионы, Кавказ и Средняя Азия, не очень-то хотели менять продовольствие, допустим, на какие-то крупногабаритные машины. Или танки…». Страна, где пустой холодильник в итоге победил коммунистическую идеология, приближалась к патовой ситуации. И кто, как не Гайдар, берёт на себя ответственность?
Маленькое уточнение: деньги у населения отобрало до него вполне себе красное правительство, что потом учудило августовский путч. Да, бешенная инфляция… но мировая история не знала других рецептов, через такое прошли многие страны. Или вернуть всё назад и окончательно закрыться в собственных границах, ощетинившись оставшимися на вооружении ракетами и дулами танков, за рычагами которых сидели бы голодные механики-водители. Как вам такой Апокалипсис?
Да, внешности Егор Тимурович был небоевой, типичный «ботан» в современном русском новоязе. Но ведь сын и внук военных, причём нерядовых не только по званиям. Уже отставленный из правительства, он ещё раз взял на себя серьёзную ответственность - в октябре 93-го набрался смелости позвать народ выйти на улицу для противостояния с взбунтовавшимися. Многие уже тогда назвали это провокацией, компания модных телеведущих даже оторвалась от праздничного стола и, сыто рыгая, пошла на единственный работающий в ту ночь телеканал отговаривать зрителей вмешиваться в «естественный ход исторического процесса». Да ни черта подобного! Намного опаснее и трагичнее было применение регулярной армии, которой в подобной ситуации более престало разнимать дерущихся. А уж домыслы о том, что таким образом Гайдар пытался спасти свою жизнь, полная чушь. В случае победы сторонников Верховного Совета он по любому становился смертником, но не бежал спасаться в американское посольство, как пытались сделать Руцкой с Хасбулатовым. Ельцина можно было уговорить простить проигравших. Этих – нельзя.
Дальше – годы оскорблений в свой адрес, демонизация от тех, кто совсем не разбирается в экономике, доставалось ему за всех соратников-реформаторов, разве что Чубайса не переплюнул. И ушёл тихо, за написанием главы к очередной книге.
Земля пухом! Говорю это от души.
Региональные новости
Архангельская область: Как у нас отняли московский мусор
Главная новость минувшей недели – московский мусор не поедет в Архангельскую область.
Так прописано в новой территориальной схеме московского регионального оператора «РТ-Инвест». Столице дано послабление с проведением мусорной реформы до 2022 года. За это время планируется построить четыре мусоросжигательных заводов в Подмосковье (операторы из других регионов, в частности, Архангельской области уже недовольны таких подходом, об этом читайте здесь). А пока… да и дальше, ибо даже упёртым экологам ясно, что все отходы не подлежат переработке… что-то по любому придётся захоранивать, ТКО из Москвы поедут в соседние области (те, что не влезут на подмосковные полигоны).
Интересуетесь объёмами? Их есть у меня. В Калужскую область планируется вывоз 1,56 млн т отходов из Москвы в год, за десять лет — около 15 млн т. Большая часть отходов поедет в экотехнопарк около деревни Михали, построенный на деньги комплекса городского хозяйства столицы. Кроме этого, отходы с территории четырёх административных округов Москвы (Центрального, Восточного, Северо-Восточного и Северного) будут вывозиться на объекты во Владимирской области. Москва планирует захоранивать во Владимирской области 666 тыс. т мусора уже в 2020 году. А с 2021 года — почти до 1 млн т. Всего же за десять лет планируется вывезти в этот регион около 9 млн т московского мусора.
Ну и как реагирует население этих регионов? Какое-то возмущённое шевеление происходит только местных интернет-ресурсах, того ажиотажа, что вызвал проект эеотехнопарка «Шиес», нет и в помине.
А вот реакции губернаторов «замусоренных» Москвой территорий.
Калужский Анатолий Артамонов: «Мы решили предложить Москве создать у нас современное безопасное производство, которое бы позволяло решать проблему утилизации отходов для столицы, а у нас появился бы хороший инвестиционный проект с большим количеством привлекательных рабочих мест, хорошей налоговой базой».
Кричат ему на это «Артамонова в отставку!»? Кричат любому… ибо всем мил не будешь. Но по оценкам экспертов калужский политический «мамонт» запросто выиграет и следующие выборы (правда, если сам захочет, в его возрасте карьеру лучше заканчивать в кресле сенатора). К тому же он пример по привлечению инвестиций в свой регион, там целый «луна-парк» иностранных производств, адаптированных под российские реалии, и проект «Михали» всего лишь один из них.
Теперь владимирский Владимир Сипягин. Тут вообще интересно. «Протестный» избранник от ЛДПР строил свою предвыборную кампанию как раз на борьбе со столичным мусором – «губернатор от «Единой» вас закидает!». И сейчас, вроде бы - «Администрация области сообщает, что по распоряжению губернатора Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами в том числе с твердыми коммунальными отходами не предусмотрен ввоз на территорию Владимирской области мусора из соседних регионов. Любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамке дополнительных соглашений, их в настоящее время не имеется».
Однако на деле столичный мусор в регион завозили и раньше, завозят и теперь. Уже соратники Сипягина по работе в региональной администрации говорят о неотвратимости «легализации необратимого потока московского мусора». То есть, как бы прикрывают шефа от нападок со стороны экологического протеста и независимых изданий. Наверное, кого-то из них показательно отправят в отставку… но это уж как водится в подобных конфликтах власти с обществом, неизбежные потери.
Москва говорит (инсайдерская информация) – никто с мнением Сипягина считаться не будет, ибо не из той партии. И это похоже на правду. Осталось наблюдать, ка владимирский губернатор себя поведёт. Интуиция подсказывает, что смирится, своё возьмёт на чём-нибудь другом.
Так что же с протестами? Вот ободряющее сообщение – девушка с плакатом на английском языке, где упоминаются архангельский Шиес и татарский Диоксиново («Шиес 2.0») вышла на одиночный пикет в… Голливуде. Урок географии для «тупых америкосов» (по Задорнову) или хайп ради хайпа?
Символично, что мэр Москвы Сергей Собянин сейчас берёт на себя ответственность за транзит столичного мусора в регионы, тем самым выводя из-под удара своих иногородних коллег. Иначе как можно расценить такие слова опытного политика, брошенные не на застолье, не на закрытом совещании, а на камеры и микрофоны журналистов, и адресованные непосредственно участникам протестного движения, которые «его забавляют» - "Давайте ничего не будем вывозить. И сжигать ничего не будем. Если вы дадите адресок мне двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе мусор. Скажу гэбэушке нашей, "Жилищник": не вывозите месяцок оттуда мусор, раз нам полигоны не нужны".
Хайп на хайп? По-моему, политический тяжеловес продемонстрировал свою устойчивости на фоне менее устойчивых в плане занимаемых должностей товарищей из регионов. Посмотрим, соскочит ли после этого его фамилия с первого места во всевозможных рейтингах. Почти уверен, что нет, сытость жизни населения обеспечивает главе карьерную стабильность.
Ну, а что Шиес? По идеи его защитники должны облегчённо вздохнуть и разойтись. Но нет, лагерь протестующих продолжает исправно функционировать. Мало того, почти параллельно с появлением новой московской схемы утилизации отходов Ленский район посетил известный столичный политтехнолог Алексей Василивецкий. Человек в нашем регионе известный, но раньше он всё больше специализировался по Архангельску и Нарьян-Мару, работая на различных политических проектах. Например, стоял у истоков создания агентства «Русский Север», позже преобразовавшегося в RUSNORD. Потом в столице области выпускал журнал «Реальная политика», боровшийся за интересы группы нефтяных олигархов, и проявивший в этом удивительную для профессионалов некомпетентность.
Позже полем боя славного мордодела «Василия-Вятского» (профессиональная кличка) больше чем на десятилетие стала Киргизия, откуда он отбыл восвояси после очередной смены власти в республике. И вот снова Архангельская область… Шиес… на экологию пробило матёрого бойца пиар-фронта? Он пока загадочно обещает – «скоро узнаете» да посмеивается над публикуемым в интернете прайс-листе своих профессиональных услуг. На старости лет… зимой… ночевать в палатке… ты береги себя, Лёша!
А что простой народ? Простой народ продолжает стоять в пикетах, ведь предупреждают в интернете – «расслаблять рано!». Вот такой засасывающий протест.
Тем временем президент дал новое указание – разобраться с проектом «Шиес» к марту будущего года. Как разобраться, в чём? По моим сведениям, полученным из московских источников, главу государства волнует один-единственный вопрос – повлияет ли экотехнопарк «Шиес» на нормальное функционирование космодрома «Плесецк» и деятельность северодвинской «Звёздочки», как ему напели в уши.
Если нет, тогда не взыщите.
Подождём до весны?
P.S. На следующих выходных выйдут традиционные Итоги уходящего года и прогнозы на будущий.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD