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Путин повесил «желтые звезды» на физические лица

Именно так наблюдатели расценивают подписанный президентом закон, по которому к «иностранным агентам» теперь относятся и просто граждане (а не только юридические лица), распространяющие материалы СМИ, признанные ранее иностранными агентами, или же просто публикуют «предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы», получая при этом иностранное финансирование.

То есть, в круг маркированных теперь могут попасть блогеры и авторы соответствующих постов соцсетях. Именно соответствующую маркировку обязаны ставить СМИ, получившие статус «ИА», иначе на них налагается крупный штраф и появляется угроза закрытия.

Отметим, целый список деятелей культуры и правозащитников уже обращались к главе государства с просьбой не подписывать данный документ, так как он нарушает принципы свободы слова и ограничивает конституционное право граждан на получение информации в полном объёме.

Напомним, желтые звезды немецкая оккупационная администрация заставляла вешать на уличную одежду граждан еврейского происхождения в захваченных странах, делая из этих людей прокаженных.

О том, как главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток несколько лет назад был иностранным агентом, читайте здесь.


03 декабрь 07:49 | : Политика / Культура

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