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Андрей Палкин: «Кругом враги!». Депутат Госдумы от Архангельской области рад закону об иноагентах

Андрей Палкин поддерживает поправку к закону об иностранных агентах, по которой это клеймо будет вешаться и на отдельных журналистов, которые работают в СМИ, уже признанных «иноагентами», или распространяет в интернете их публикации.

Вот выдержки из его интервью изданию «Настоящее время»:

«Я считаю, что сегодня ограничения нужны. Вы знаете, что на гранты спецслужб [в России] работают множество легальных и нелегальных структур, так называемая пятая колонна. Нужно признать, что она есть. Стимулировать развитие пятой колонны смысла нет».

«Я не вижу перегибов в законе. Вы, может, и видите. Но когда готовился закон, почему общественность молчала и слабо реагировала? Я же тоже могу стать "иностранным агентом", в отношении нас, депутатов, тоже ограничения вводят люди –​ с той стороны [из-за рубежа]. Так что это только ответная мера, ничего другого!».

«У меня есть претензии к независимым медиа, потому что сегодня зачастую эта независимость перерастает в открытый конфликт с государством в том числе. И поэтому ограничения должны быть во всем! Независимых медиа нет ни в одной стране! Поэтому мы живем по лекалам, которые не нами сшиты. Но нам приходится жить в этом мире».

Напомним, Андрей Палкин неоднократно становился объектом критики со стороны журналистского сообщества (Первый канал ЦТ его откровенно высмеял), особенно в связи с надуманным банкротством. Также по доносу этого кандидата в депутаты был арестован и посажен архангельский журналист Александр Суханов.

22 ноябрь 08:57 | : Политика / Скандалы

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