Виктор Павленко вручил Почетную грамоту Совета Федерации генеральному директору ПО «Севмаш» Михаилу Будниченко

Генеральный директор Северного машиностроительного предприятия Михаил Будниченко награжден за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса России и в связи с 60-летием.
Сенатор Виктор Павленко вручил Почетную грамоту Михаилу Будниченко в Северодвинске, градообразующим предприятием которого является ПО «Севмаш». Поздравляя юбиляра с днем рождения, Виктор Павленко отметил, что вся жизнь Михаила Анатольевича связана с Северным машиностроительным предприятием, которое является центром атомного судостроения, где создается ядерный щит нашей родины.
«Вы прошли путь от ученика слесаря-монтажника до генерального директора и с успехом возглавляете один из крупнейших судостроительных комплексов нашей страны. Под вашим руководством корабелы Северодвинска с честью выполняют поставленные перед ними президентом Владимиром Путиным задачи по созданию морского компонента стратегических ядерных сил, являющихся основой безопасности и независимости России. Уверен, что во главе с Вами, Михаил Анатольевич, славный коллектив Севмаша обеспечит сдачу всех строящихся боевых кораблей в срок», - отметил сенатор.