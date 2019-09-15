Ирина Чиркова: Региональный закон о митингах нуждается в серьезных корректировках

- Еще в октябре депутатами от "СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ" мы внесли проект областного закона о внесении изменений в ОЗ «О проведении публичных мероприятий на территории Архангельской области». По нашему мнению, он частично не соответствует федеральному закону № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в части установления мест для публичных мероприятий. В силу статьи 8 ФЗ при определении специально отведенных мест и установлении порядка их использования должны обеспечиваться следующие 5 условий:
- возможность достижения целей публичных мероприятий,
- транспортная доступность специально отведенных мест,
- возможность использования организаторами и участниками публичных мероприятий объектов инфраструктуры,
- соблюдение санитарных норм и правил,
- безопасность организаторов и участников мероприятий, других лиц.
Статья 1 нашего ОЗ, говорящая об определении специально отведенных мест и устанавливающая порядок их использования, была принята второпях в 2012 году. И в действующей редакции из 5 условий транслируются только три. Так, в региональном документе не звучит, что при определении Правительством Архангельской области специально отведенных мест должны обеспечиваться транспортная доступность специально отведенных мест и возможность использования организаторами и участниками публичных мероприятий объектов инфраструктуры. По нашему мнению, это очень важные критерии, отсутствие которых и позволило Правительству АО своим Постановлением №104-пп определить для разрешения митингов территории "на отшибах" без удобств, парковок и дорог, магазинов-аптек, освещения и проч.
В своем выступлении я попыталась доказать коллегам, что такое упущение реально вызывает ограничение прав граждан на свободу мирных собраний и митингов. Что отправление митингующих "в поля" и на "задворки" городов только возбуждает общественную неприязнь к власти, государству. Сейчас общество демонстрирует повышенный спрос именно на публичное выражение гражданской позиции по разным вопросам. Если в 2017 году на территории Архангельской области по инициативе граждан прошло 81 публичное мероприятие, то в 2018 году – уже 138, а за 9 месяцев 2019 года – около двухсот.
К нашему законопроекту замечаний у прокуратуры, Минюста и УМВД нет. Зато губернаторская юрслужба посчитала излишним дублирование федеральной нормы. Пришлось на сессии доказывать коллегам, что правового запрета на транслирование ФЗ нет - наоборот: необходимость уточнения, усиления соблюдения всех условий к таким спецместам доказывает практика. Ряд мест, указанных в подзаконном акте - перечне мест на территории АО, утвержденном Постановлением Правительства №104-пп, - в настоящее время не соответствуют федеральным нормам. И наши граждане сейчас фактически могут оспаривать такие места и, без сомнения, выигрывать суды...
Нужно детально разобраться, что мешает качественному правоприменению в настоящее время. К тому же, есть необходимость посмотреть наш областной закон «О проведении публичных мероприятий…» с позиции недавнего решения Конституционного суда, вынесенного по жалобе жителей республики Коми. Поэтому, вполне возможно, что "зону влияния" нашего законопроекта следует еще расширить.
Приятно, что абсолютное большинство депутатов из всех фракций поддержали наше предложение создать согласительную комиссию по доработке инициативы "СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ". Обязательно будем всеми способами пытаться довести тему до конца.