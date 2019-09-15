АрхГорДума: О дорогах, зиме и странных жителях с Кировской дом 1

В Архангельской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству.
Собственно, это мероприятие стало протокольным продолжением дискуссии, возникшей в ходе последнего выпуска программы «Эксперт» (ГТРК «Поморье»), в ходе которой парламентарии делились своими тревогами по состоянию дорог и городского коммунального хозяйства в преддверии зимы.
Вчера члены комиссии заслушали доклад директора профильного департамента Алексея Норицына о состоянии городских дорог и профилактики ДТП (к слову, водители Архангельска вошли в тройку лидеров всероссийского рейтинга по самому аккуратному вождению).
Фрагменты дискуссии:
- По информации начальника УГИБДД УМВД России по городу Архангельску Андрея Яхлакова, из-за дефектов дорожного покрытия за 9 месяцев текущего года произошло 24 ДТП, а по причине некачественной уборки в зимний период 15 ДТП. Какие последствия были у виновников? - поинтересовался Вадим Коротков.
По словам Алексея Алексеевича, подрядчики подвергались штрафным санкциям и устраняли недочеты в соответствии с гарантийными обязательствами.
По мнению Олега Черненко штрафы, особенно их размеры - неэффективная мера в борьбе за качественную работу подрядчиков.
В ходе обсуждений была озвучена и другая дорожная проблема.
- До какой поры мы будем смешить всю страну укладкой асфальта в снег? - спросил Иван Ельцов.
С ним согласился и коллега Александр Гревцов.
- Я шестой год работаю депутатом и ежегодно поднимаю этот вопрос. А решение его в том, чтобы отторговывать запланированные на ремонт дорог средства до апреля, чтобы в мае подрядчик уже мог приступить к работам, - отметил он.
Следующий пункт – ситуация с МУП «Архкомхоз». В 2018 году унитарное предприятие находилось на грани банкротства, были предприняты эффективные меры для его спасения.
Директор «Архкомхоза» Алексей Кузнецов:
- На сегодняшний день в штате компании 81 работник, на балансе - 43 единицы техники. Занимается "Аркомхоз" содержанием дренажно-ливневой системы и дренажно-насосных станций в количестве семи штук и содержанием мостовых сооружений, в Архангельске в количестве 32. По итогам трех кварталов 2019 года предприятие показывает стабильную работу с небольшой прибылью. В 2019 году у нас приобретена илососная установка, УАЗ. Сейчас приобретаем три насоса для станций. Приоритетное направление деятельности - оптимизация и новация работы дренажно-ливневой сети города. Дальнейшее развитие предприятия - это развитие коммерческой деятельности, а это аренда техники, строительство новых сетей, геодезические работы, содержание проезжих частей и тротуаров, торговых центров, детских садов и школ. Кроме того, мы подали документы на утверждение тарифа на технологическое присоединение к сетям дренажно-ливневой канализации, что позволит предприятию заниматься строительством сетей в городе и упорядочить подключение к городским сетям.
Не брезгуют городские депутаты и, как может показаться на первый взгляд, мелочевкой. А именно, обращение жителей дома по адресу: ул. Кировская, 1 корп. 1. Здание сие находится в муниципальной собственности, администрация города его собираются расселить, народ против.
Александр Гревцов, как и положено коммунисту, стал пугать собравшихся появлением трёх десятков бомжей. В его представлении, городская администрация руководствуется принципом: «Коль не съехали сами, съедут по суду».
Ему возразил председатель самой комиссии Владимир Хотеновский (единоросс). В его понимании ситуации по конкретному адресу – жильцы дома на Кировской сами не понимают, чего они хотят, и в этом заключается уникальность ситуации, к которой требуется не шаблонный подход.
Короче, было не скучно…