АрхГорДума: От сессии до сессии живет депутат… комиссиями

В рамках подготовки к очередной сессии в Архангельской городской Думе проходят заседании постоянных комиссий, на которых, в том числе, рассматриваются вопросы, которые не будут выноситься на широкой обсуждение.
Так, вчера на комиссии по вопросам городского хозяйства докладом о готовности объектов ТЭК и ЖКХ к предстоящему отопительному сезону перед депутатами выступила директор департамента городского хозяйства в ранге и.о. Елена Малахова. Расходы на подготовку Архангельска к зиме впечатляют. На подготовку объектов городского хозяйства в 2019 году было направлено 1 млрд. 596 млн. рублей (для сравнения, в 2018 году 1 млрд. 257 млн. руб.). Как следствие, по оценкам специалистов департамента городские объекты готовы к зимним холодам на 100%.
Однако есть и проблемные места. Например, котельная по адресу: ул. Лесозаводская, д.25. Кроме этого, спикер городской Думы Валентина Сырова поинтересовалась работой новой котельной в пос. Затон. «На сегодня три котла уже работают, идут работы по монтажу еще трех котлов, ситуацию держим на контроле», - гордо ответила директор департамента.
Вячеслав Широкий, депутат, известный своей въедливостью, поинтересовался форматом(!) взаимоотношений городской Администрации и нового собственника котельной, а депутат Иван Ельцов уточнил значимость принятия данного сессионного вопроса. ПО всему видно, что недавно начавшийся отопительный сезон в центре депутатского внимания, чего избиратель точно не простит своим представителям, так это холода в квартирах и социальных объектах.
Сергей Пономарев затронул актуальную тему раскопок в исторических местах областной столицы – если копают, на то должен быть ордер: «Прошу на предстоящей сессии дать исчерпывающую информацию, когда будут закрыты все открытые ордера, кто контролирует процесс закрытия и сколько штрафов уже выписала городская Администрация за нарушения сроков раскопок».
Особая тема (это уже на комиссии по бюджету и финансам) – налоги. В частности, вопрос об уменьшении ЕНВД для отдельных видов деятельности. По информации Инспекции ФНС по г. Архангельску, при установлении предложенных значений коэффициента К2 по данному виду деятельности, общая сумма выпадающих доходов бюджета МО "Город Архангельск" составит 29 136,8 тыс. рублей, в том числе в 2020 году - 21 852,6 тыс. рублей, в 2021 году - 7 284,2 тыс. рублей.
В то же время депутат Михаил Федотов, ранее сообщивший нашему агентству, что в своем общении с предпринимателями, арендующими площади в торговых центрах, он не заметил особого волнения, предложил не уменьшать налоговую ставку, «если мы говорим про городской бюджет, то город уже в следующем году не получит более 20 млн. рублей».
Напомним, что октябрьская сессия состоится 23 октября, в 10.00 по адресу: пр. Троицкий, д. 60. Прессу ждут.