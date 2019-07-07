Налоговый коэффициент берет за горло бизнес? Споры в Архангельской ГорДуме

Взявшиеся с новыми силами после летних каникул за законотворчество, городские депутаты провели расширенное совещание с представителями администрации Архангельска, начальником ИФНС России по Архангельску Ириной Шишковой и региональным бизнес-омбудсменом Ольгой Гореловой.
Речь, как вы, наверное, догадываетесь по составу приглашенных, шла о налогах для малого и среднего бизнеса (крупным у нас занимаются в высших сферах). Повод – жалобы, поступающие от предпринимателей на увеличение Единой налоговой ставки, после чего, как утверждают некоторые, невыгодно стало работать.
Бизнесвумен Гореловой, которой по должности положено встать на сторону предпринимательского сообщества, пришлось констатировать, что прогнозы по увеличению ставки разошлись с реальностью. Так, планировалось, что увеличение поступлений от ЕНВД будет составлять 70 млн рублей в год, но на первое полугодие 2019-го рост составил порядка 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в большей степени это связано с увеличением коэффициента К1.
За сим, по словам защитницы бизнеса, последовало снижение числа арендаторов, в том числе, в крупных торговых центрах, следовательно, и налоговых поступлений в бюджет.
Ей возразила г-жа Шишкова. По её мнению, новая налоговая нагрузка не является неподъемной для большинства предпринимателей, а экономический эффект в 66 млн. от увеличения ставки близок к прогнозируемому.
Городская власть вполне ожидаемо стала на сторону налоговиков, высказав мнение, что возвращение к старым цифрам, а то и полная отмена ЕНДВ с 2021-го года (такие призывы тоже звучат) может пагубно сказаться на городском бюджете.
Впрочем, глава Архангельска Игорь Годзиш примирительно сообщил, что готов к некоторым корректировкам в части процентов и цифр.
В роли третейского судьи выступила спикер ГорДумы Валентина Сырова:
Бизнес у нас оказался к этому не готов, может быть, было мало информации в СМИ, и люди не успели скорректировать свои планы.
В результате, пошёл поток писем и бизнес-уполномоченному и депутатам о том, что подъём оказался ощутимым. Мы ещё весной договаривались, что вернёмся к этому вопросу, посмотрим, как отработают первые два налоговые квартала и увидим, насколько бизнес «просел».
По большому счёту от налоговой мы услышали, что всё на том же уровне, даже с небольшим плюсом, но, тем не менее, проблема есть и вообще - времена для бизнеса и экономики не самые хорошие. Поэтому возвращаться к старым значениям будет неправильно, тем более, мы пытались сделать для всех одинаковые условия: например, для стационарной торговли — с отдельным помещением в ТЦ — и нестационарной — так называемые «островки».
В свою очередь наша редакция обратилась за комментариями к участникам диалога со стороны депутатского корпуса.
Председатель постоянной Комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики Михаил Федотов (ЕР), сам успешный бизнесмен, считает, что недальновидно давать преференции отдельным категориям граждан, не относящимся к категории социально незащищённых:
- Я лично обходил арендаторов в торговых центрах… многие даже не в курсе, что ставка повысилась. Из этого следует – ничего неподъемного нет. В любом случае вопрос еще будет обсуждаться на комиссиях и выноситься на сессию.
Примерно такую же позицию представила руководитель (и украшение) фракции ЛДПР в городской Думе Мария Харченко, отметив, что в подобных вопросах ее партия всегда на стороне разумного компромисса:
- Повышение коэффициента К2 с января текущего года вызвало в предпринимательской среде вполне понятное возмущение. Однако, данные налоговой инспекции по текущему году свидетельствуют о том, что никакого сокращения предпринимательской активности вследствие повышения вышеупомянутого коэффициента не произошло. Зато городской бюджет существенно пополнился - по данным администрации, по этому виду дохода в казну города дополнительно уже поступило около 28 миллионов рублей.
Сейчас идет активная работа над формированием городского бюджета на 2020 год. Администрация города должна определиться, есть ли возможность для понижения действующих налоговых ставок без ущерба для города. В случае, если такое решение все же будет принято, то необходимо определить источники покрытия выпадающих доходов. Считаю, что необходимо найти компромиссное решение по данному вопросу, но позиция администрации, которая непосредственно занимается исполнением бюджета и возложенных на нее полномочий, является для нас в данном случае определяющей.
С учетом того, что на самом совещании коммунисты в лице Александра Гревцова горячо выступили на стороне своих идейных противников – капиталистов, дискуссии по этому вопросу непосредственно на сессии обещают быть жаркими.
С нетерпением ждем-с…