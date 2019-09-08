Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поединок двух генералов. Памяти Алексея Архиповича Леонова (видео)

Сегодня на 86-м году жизни скончался Алексей Архипович Леонов.

Космонавт под номером 11. Первый человек в истории, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза.

Такие люди принципиальны во всем, и в работе, и в жизни. Алексей Архипович бросил перчатку депутату Госдумы, известному пещерному антисемиту-генералу Альберту Макашову в программе "К барьеру" Владимира Соловьева, тогда еще казавшегося небезнадежным человеком.

Тема «Антисемитизм в России. Письмо 5000». Вспомним, как это было… и постыдимся за голосовавших.


11 октябрь 18:59 | : Политика / Скандалы

Главные новости


За гранью. В Северодвинске мать(?) избила малыша в коляске
Политический дартс, или Как сделать из Няндомы второй Шиес
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (113)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20