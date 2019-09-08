Поединок двух генералов. Памяти Алексея Архиповича Леонова (видео)

Сегодня на 86-м году жизни скончался Алексей Архипович Леонов.
Космонавт под номером 11. Первый человек в истории, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза.
Такие люди принципиальны во всем, и в работе, и в жизни. Алексей Архипович бросил перчатку депутату Госдумы, известному пещерному антисемиту-генералу Альберту Макашову в программе "К барьеру" Владимира Соловьева, тогда еще казавшегося небезнадежным человеком.
Тема «Антисемитизм в России. Письмо 5000». Вспомним, как это было… и постыдимся за голосовавших.