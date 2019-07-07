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Грядущие башни Гроазура. Конспиролог Беднов о судьбе родного Поморья

Если верить современному мистику, через Россию прошел очередной пассионарный толчок

Размышляя о событиях в стране – в частности, хронологически совпавших стояния на Шиесе и митингах против столичного мусора и выступлениях в Екатеринбурге против вырубки зеленый насаждений под строительство храма, немногие увязывают эти события. Если только в рамках общего обострения общественно-политической ситуации в России. Оказывается, могут быть более глубинные причины того, что жизнь в этих двух регионах начинает закипать.

Виктор Курляндский в книге «Тайны жрецов» в самом начале нынешнего века предупреждал о грядущем пассионарном толчке:

«По моим расчетам, следующий пассионарный толчок может произойти 16 марта 2004 года, ориентировочно в 7 часов 58 минут по Гринвичу. Полоса воздействия излучения Млечного Пути пересечет север Скандинавского полуострова и от точки с координатами 29°42′ в. д., 69°22′ с. ш. пойдет на юго-восток. Если это случится, то именно такой пассионарный взрыв и даст энергию для создания величайшей мировой империи со столицей в городе богини Исиды».

 2004-й давно прошел, через пару-тройку лет вступит в сознательную жизнь поколение, рожденное в год пассионарного толчка. Траектория толчка прошла через Финляндию (или северную Норвегию), Кольский полуостров, задела Карелию (это приблизительно в районе Кандалакшского залива, где проходит древний геологический разлом), рассекла Архангельскую область, Республику Коми., возможно, Кировскую область, Удмуртию, Свердловскую область. Южный Урал – и далее в район Аральского моря. Большинство проживающих вдоль этой энергетической линии этносов и субэтносов сегодня находятся в стадии инерции или гомеостаза. Однако пассионарный толчок способен пробудить эти группы к активной исторической деятельности, точнее, сформировать на их основе новые, которым предстоит творить историю.

Именно вдоль оси пассионарного толчка собираются размещать мусорный полигон, в Неноксе случилось серьезное ЧП, повлекшее гибель людей и всплеск, хотя и кратковременный, радиоактивности. Неужели темные силы решили атаковать линию начинающегося пассионарного подъема?

Вспоминаются еще и прошлогодние известия о некоей аварии на юге Урала, якобы тоже вызвавшей радиоактивный выброс.

Между прочим, на оси пассионарного напряжения находятся остатки легендарной Гипербореи, которую искал Александр Барченко, Соловки, Архангельск, многие сакральные места Поморья и Урала, в том числе Аркаим.

Если же говорить о некоем грядущем «городе богини Исиды», то можно отнестись к этому скептическо-иронически, а можно вспомнить написанный еще в 1920-е годы роман Николая Муханова «Пылающие бездны» о войне Земли и Марса. Так вот, столица Федерации Земли Гроазур с многомиллионным населением и огромными небоскребами располагается как раз на Урале. Здесь заседает Федеральный Совет Земли.

Был ли толчок? Первые признаки его должны проявиться… лет этак через полсотни. Кто доживет, тот сможет убедиться в этом. Первые шаги по лестнице пассионарного подъема проходят медленно и незаметно, а уж потом… А вдруг и правда — Россия станет центром Мировой Федерации? Идея Мировой Федерации Народов может стать в будущем мобилизующим фактором, каким в прошлом была идея Мировой Революции.

Анатолий Беднов

(https://www.gumilev-center.ru)

 

 

27 август 11:49 | : Политика

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