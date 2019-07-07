Константин Щемелин: Украина против Русского мира — пчёлы против меда

В часто разгорающихся спорах относительно Русского мира упускается главное — а что же такое Русский мир? Обычно спорящие вкладывают в это понятие каждый свое, отчего получается путаница.
Итак, Русский мир — это этнокультурная общность людей. С этим обычно не спорят. То есть Русский мир — это общность людей, объединенных по этническим и (или) культурным признакам, то есть Русский мир объединяет людей по принадлежности к русскому народу, по православной вере и по знанию русского языка.
Основа Русского мира — это русский народ, то есть этнические русские, говорящие на русском языке и принадлежащие православной вере Московского патриархата.
Очень важный момент — можно быть ближе к центру Русского мира, можно быть дальше от центра Русского мира, можно быть совсем далеко от центра Русского мира, но при этом все равно принадлежать Русскому миру.
Этнокультурный мир — это нечто большое, даже огромное, древнее, объединяющее множество народов, поэтому нет ни Украинского мира, ни Белорусского мира, а вот Русский мир есть! Можно одновременно принадлежать нескольких этнокультурным мирам, и ниже будут даны примеры этого.
Первый пример. Есть американский ученый-лингвист, который знает русский язык и регулярно читает, пишет и говорит на нем. Без сомнения, такой человек принадлежит Русскому миру, но еще в большей степени он принадлежит Западному миру.
Второй пример. Есть еврей, который жил в СССР или СНГ и переехал в Израиль. Этот человек не является православным, не является русским, не живет в России, но знает и использует русский язык, значит, такой еврей также принадлежит Русскому миру, хотя в максимальной степени этот человек принадлежит Еврейскому миру и в большей степени — Западному миру.
Третий пример. Есть украинец, родившийся и живущий в Канаде, говорящий на украинском языке, не являющийся православным, но понимающий русский язык и иногда читающий русскоязычную прессу — этот человек тоже принадлежит Русскому миру, но в большей степени он принадлежит Западному миру.
Четвертый пример. Есть серб, живущий в Сербии, прихожанин Сербской православной церкви, по-русски не говорящий — этот серб принадлежит Русскому миру, а также в меньшей степени Западному миру.
Пятый пример. Есть гражданин одной из республик Средней Азии, мусульманин, приемлемо говорящий на русском языке — этот человек принадлежит Русскому миру, но в большей степени он принадлежит Мусульманскому миру.
Шестой пример. Есть человек, живущий на Украине, православный, говорящий на русском, украинском или суржике и сражающийся за или против ополченцев ЛДНР — этот человек, в основном, принадлежит Русскому миру. Этот, для многих странный вывод, вполне логичен, так как Украинского мира нет; получается, что война на Донбассе приносит ущерб только и исключительно Русскому миру.
Поэтому борьба, которую якобы ведут против Русского мира православные люди, говорящие на русском, украинском или на суржике и живущие на Украине, — это борьба пчел против меда, это борьба внутри Русского мира!
А теперь примеры людей, не принадлежащих Русскому миру: немец, живущий в Германии, протестант, не знающий русского языка; индус, живущий в Индии, приверженец индуизма и не знающий русского языка и так далее.
Чтобы не принадлежать Русскому миру, на Украине единственным государственным языком должен быть не украинский, а, например, английский или немецкий; верой должно быть не православие в любой форме, а католицизм или протестантство.
Так уже было в истории Украины — последний раз это было в 1941–1944 годах, когда земли УССР принадлежали Третьему Рейху: тогда на этих территориях государственным языком был немецкий, а главной верой — католичество и лютеранство. То было тяжелое, кровавое время, и поэтому можно с уверенностью предполагать, что мало кто из современных жителей Украины захотел бы вернуться в то время, когда Украина на деле, а не на словах была отделена от Русского мира!
Константин Щемелинин
Источник: https://rusvesna.su/news/1566205550