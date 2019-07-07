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Читайте в Итогах недели от 18 августа 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- «Креветка» взбунтовалась – киргизский президент не простил предшественнику собственных вторых ролей;

- СеверА на продажу – хохмочки Трампа выводят из себя российский генералитет;

- Под знаком рентгена – взрыв в Нёноксе принёс Архангельской области ещё одного кандидата в губернаторы.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/45038-itogi-nedeli-s-12-po-18-avgusta-2019-goda-avtor-v-kratkosrochnom-otpuske.html

18 август 07:37 | : Политика / Происшествия / Скандалы

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