Итоги недели с 12 по 18 августа 2019 года (автор в краткосрочном отпуске)

Сегодня в Итогах:
- «Креветка» взбунтовалась – киргизский президент не простил предшественнику собственных вторых ролей;
- СеверА на продажу – хохмочки Трампа выводят из себя российский генералитет;
- Под знаком рентген – взрыв в Нёноксе принёс Архангельской области ещё одного кандидата в губернаторы.
Международные новости
Киргизия: Бедный-бедный Атамбаев
Вообще-то, когда глава (некоронованный) мирно уходит на покой, а не через дворцовый переворот или майдан, он заранее озаботится своей будущей безопасностью.
Самый близкий нам пример – Борис Николаевич Ельцин. Многие его недоброжелатели до сих пор удивляются в непотопляемости не только семьи первого российского президента, но и его ближайших соратников. А ларчик-то просто открывается, была конкретная договорённость с преемником (фамилию напомнить?). И не только устная (джентльменская), по моим сведениям, есть специальное соглашение сторон, заверенное третьей стороной колоссального веса – тогдашним патриархом всея Руси Алексием II, и хранящаяся (если что) в ячейке самого надёжного из швейцарских банков. Думаете, байка? Но такая реальная…
А вот, что сегодня происходит в Киргизии - Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения чеченского вора в законе Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.
После такого демарша в свой адрес со стороны парламента страны самым логичным для экс-президента было бежать куда подальше, но обязательно через государственную границу. Однако Атамбаев не стал этого делать… или не мог, или надеялся, что сможет договориться. С кем? С действующим преемником, иначе глава Госкомитета нацбезопасности республики Опумбаев не стал бы так старательно отмазывать президента Жээнбекова от случившегося, мол, он не ведал – не гадал о планах силовиков.
Планы были такие: вооружённый захват резиденции Атамбаева, во время которого погибает один из нападавших. Можете себе представить уровень защиты экс-президента, какие орлы-головорезы у него состоят на службе? То-то…
А ведь Киргизия когда-то была чуть ли не либеральным раем на фоне творившегося в остальных южных республиках бывшего СССР. В те годы там рулил Аскар Акаев, который в России воспринимался чуть ли не восточным академиком Сахаровым, редчайший случай, когда к власти с окончание социализма пришёл не бывший партаппаратчик, а учёный-диссидент. Вернее, так нам его преподносили. А уж цивилизованные женщины из его семьи когда-то просто оккупировали «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. Не бесплатно, конечно… да кто теперь считает.
Но наступил момент и рвануло. Выяснилось, что все эти годы Киргизия жила под гнётом клана Акаевых. Которые для всего мира либералы, а для своего народа настоящие баи с авторитарными замашками. То же НТВ, только теперь газпромовское, а не гусинское, выпустило разоблачительные «Окаянные дни», в которых было всего понемножку и на любой вкус - о киргизских наркобаронах, о киргизских «узниках совести», о киргизских детях-дистрофиках, о киргизской уличной проституции (как женской, так и мужской… говорю же – на любой вкус).
В итоге президент Акаев еле-еле успел сбежать на личном самолёте, долго-долго плутал в воздушном пространстве бывшего СССР, и, говорят, до сих пор скрывается где-то на подмосковной даче в номенклатурном посёлке. Потом в Киргизии было ещё несколько цветочных революций. Обязательно с кровью и участием криминала, как обычно бывает там, где сырьё для наркобизнеса растёт буквально под ногами.
Но именно переход власти от Атамбаева к Жээнбекову прошёл мирно… даже международные наблюдатели умильно прослезились. Новый президент, имевший репутацию даже среди своих сторонников унылого, в предвыборных речах клялся-божился во всём продолжать политику прежнего. Он, собственно, ранее его и возвеличил до должности премьера, и избраться помог. Так откуда что растёт?
Атамбаев был готов к подобной участи… но сдаваться не собирался: «Я ко всему готов. Я буду сопротивляться. У меня есть наградное оружие. Специально об этом говорю. У кыргызов есть поговорка: чем лежа умирать, лучше умереть отстреливаясь. Но я буду один, рядом со мной никого не будет». Как же, не будет… отличный пример восточного коварства, когда красивые слова остаются словами. Хотя кто бы из нас в его положении поступил по другом?
Наблюдатели полагают, что между нынешним и бывшим произошла довольно заурядная вещь, много раз описанная в мировой литературе – пешка, быстро прошедшая в ферзи, почувствовала свою самостоятельность и решила отомстить своему благодетелю за свои унижения в прошлом. Хотя выбрали его как раз за покорность и отсутствие собственных политических амбиций, в политике таких часто называют «борзой креветкой». Мы-то с вами знаем, что среди тех, кто хотя бы месяц возглавлял любую бывшую советскую республику, незамазанных нет. Остаётся выбрать, по какой статье сажать и на сколько. Король Лир… да и только. С одним важным уточнением – даже в средневековой Европе не было такой клановой системы, как в современной Азии. Вполне возможно, Жээнбековом просто рулят, используя его известную всем бесхребетность.
Ну, а клановая система, процветавшая в Средней Азии и при советском строе, отличная питательная среда для коррупции во власти. Иное дело, там по-иному и быть не может… ментальность такая.
В итоге мы… вернее, Киргизия получает следующий политический расклад. Традиционно сложилось, что политически и идейно страна разделена на Север и Юг. Юг (ошский клан) отличается более строгими правилами ислама, крутым криминалом, основные доходы которого идут от наркотрафика. Север (чуйско-иссыккульский клан) более светский и опирается на легальный (по возможности) бизнес.
В советское время кланы пришли к консенсусу, согласно которому лидеры Севера и Юга сменяют друг друга во власти. В 90-е годы даже велись предварительные переговоры о потенциальном разделении страны на две части с различными формами правления по типу Южного и Северного Судана.
В ходе «тюльпановой революции» 2005 года были криминальные «авторитеты» как с Севера, так и с Юга, и это дополнительно (параллельно с прозападной активностью) раскачивало обстановку в стране. В нынешней ситуации Север представляет Атамбаев, а Юг – Жээнбеков.
То есть, за действующим президентом стоят муллы и наркобароны. Только представьте, какой прессинг выдерживает этот тихий человек… даже пожалеть хочется.
И последний штрих. Этим летом и тот, и другой смогли побывать на приёме у Путина, причём Атамбаев добирался в Москву хитрыми окольными путями. Можно смело предположить, что каждый рассказал хозяину Кремля свою версию происходящего и пытался заручиться поддержкой Большого брата. Особо обращаю ваше внимание на то, что после визита Атамбаев полетел не куда-нибудь в Турцию, а вернулся в собственное поместье, которое позже атаковали. Формальная логика подсказывает – в Москве его успокоили и что-то даже обещали.
А уже после ареста Бишкек посетил российский премьер Медведев и лишь попросил «соблюдать в деле Атамбаева рамки законности», фактически ничто.
Сдаётся мне, Кремль опять что-то выкруживает… узнать бы, что.
США: Гренландия-гейт
Кто не знает песенку, в которой поющая люберецкая братва («Любэ») требует у Америки вернуть нам Аляску взад (фигурально выражаясь).
В 90-х она звучала как дерзкая шутка, внешняя политика новой России не предполагала аннексию чужих территорий.
Но вот пришёл новый век, а с ним и Путин. Россия стала на глазах крепнуть и подниматься с колен. Кто бы в 2010-м сказал, что Крым вернётся в состав России… точнее, не вернётся, а просто Украине заявят – «он наш». Уже хорошо, что бескровно, и мир от этого не перевернулся. Хотя и обиделся
Помните, как в 2014-м пошли бодрые разговоры о том, что пора бы претензии на Аляску предъявить. В плане шутки… какие там претензии, всё было уплачено по договору. И ещё один важный нюанс – крымчане действительно были рады возвращению под юрисдикцию и, что архиважно, финансирование России. Предложите такое аляскинцам, и можно даже не загадывать, куда они вас пошлют на своём английском.
Кстати, а вы в курсе, почему продали Аляску на самом деле? В советских учебниках истории всё валили на бездарную экономическую политику царской России, недальновидно избавившуюся от богатой ресурсами территории, обменяв её фактически на стеклянные бусы.
В реальности же всё было не так просто. Ко времени знаменитой сделки эта русская территория по указу царя Петра уже имела свой флаг и вооружённый флот. Основной доход оттуда в государственную казну шёл от продажи пушнины, очень ценившейся в Старом Свете.
Когда на Аляске было обнаружено золото, туда потоком устремились американские старатели. Российская империя не была готова к противостоянию с сильными соперниками, да ещё и на другом континенте, но и отдавать за просто Аляску не хотела. Идея о её продаже зародилась впервые у Николая Муравьева-Амурского, в то время генерал-губернатора Восточной Сибири. Предложение было высказано строго секретно, перед самым началом Крымской войны, когда все силы были брошены на юг страны, и денег в казне не хватало.
В 1853 г. губернатор передал идею в виде записки императору Николая Первому. В письме генерал подробно описал важность наладить отношения с США и укреплении позиций на Дальнем Востоке. Затем идею поддержал Константин Романов, брат императора. Александр Второй это предложение одобрил, и договор между странами был подписан. Аляску продали всего за 7,5 млн долларов. Оплату России отправили в золотых свитках, по морю. Однако корабль затонул недалеко от Петербурга. Раз пошла непруха, значит, она во всём.
Впрочем, это как бы глобальная причина. Есть и другие, более приземлённые версии, почему русская Аляска вдруг стала американской.
Так, у истоков Русско-американской компании, управлявшей Аляской (ничего необычного для того времени, вспомните об Ост-Индской, та вообще чуть ли не всем Востоком рулила), стояли купцы из двух губерний. Они просили у императрицы беспроцентную ссуду, чтобы направить эти деньги на разработку земель. Однако Екатерина отказала, так как всецело была занята нынешним Крымом. Затем компания получила право на монополию, но уже при Павле I. Уступка земель прошла втайне от Российско-американской компании. Одобрение правительства после письма брата императора уже считалось обычной формальностью. Интересно, что бумага с предложением уступить Аляску была написана за 10 лет до свершившегося факта. Когда Россия отдала Аляску Америке, это была просто уступка территорий на один век. Деньги за продажу Россией так и не были получены, как и дивиденды за пользованием территорий. Получается, что Аляску американцы просто по-хитрому отобрали, нахрапом, как уже вXXI веке Россия поступила с Крымом. Просто воспользовались временем, когда в Российской империи много проблем, и она была не готова отстаивать далекие земли войной. Однако надо признать, что и прибыль от Аляски, если была, то очень небольшая в сравнении с издержками на её содержание, прежде всего, внешнеполитическими.
И как жилось алеутам-эскимосам под американцами? Не надо ссылаться на романы Юрия Рытхэу, они отменные, но эта их часть чисто идеологическая. Конечно, определённая эксплуатация малых народов была со стороны и тех, и других, но надо учитывать, что русские купцы были представителями крепостнического государства, а к моменту перехода Аляски под американскую юрисдикцию в США было отменено рабство. Вот и делайте выводы.
Не говоря уже о сегодняшнем дне. Все мои знакомые, побывавшие там, рассказывают об Аляске с тем же придыханием, что и о Майами. По крайней мере, горячую воду там летом не отключают…
Я не уверен, что президент Трамп хоть немного знаком с творчеством команды Коли Расторгуева. Тем не менее, он решил идти на опережение и заинтересовался покупкой… Гренландии. "Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию у Дании, слушал с интересом, когда они обсуждали ее богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики". Естественно, что многие сразу вспомнили за Аляску. Кто-то назвал это шуткой приколиста-президента, в очередной раз обратившего на себя внимание мировой общественности. А кто-то на полном серьёзе обсуждает экономические перспективы подобной сделки века.
Интересно, что США прицениваются к Гренландии не впервые. В 1876 году Государственный департамент США уже изучал вопрос покупки Гренландии и Исландии, но дальше намерений дело не пошло. В другой раз, почти сразу после окончания Второй мировой войны, президент Трумэн предложил Дании купить у неё Гренландию за 100 миллионов долларов, упирая на то, что королевству нужны свободные средства для восстановления после гитлеровской оккупации, но получил решительный отказ.
Символично, что Дания спокойно отреагировала на эти разговоры… наверное, решила подождать конкретного делового предложения. Хотя всем известно – в современном мире территории больше не продаются, другое дело, если речь идёт о длительной аренде, на век, например.
Зато русские патриоты встали на дыбы. Сразу несколько генералов (в отставке) дали прессе комментарии, в которой обвиняют Трампа пан-арктическом милитаризме. Мол, это не просто художественный свист Дональда в преддверии его официального визита в Копенгаген, а попытка конкурировать с Россий во влиянии на эту холодную часть земного шарика. На кого там влиять… на белых медведей? Зато принять участие в аукционе по покупке Гренландии нашей стране вряд ли удастся. По одной понятной причине – денег нет.
Что касается жизни коренного населения Гренландии эскимосов… то она мало изменилась за последние 100 лет. В смысле уклада, здесь всё также занимаются рыболовством и бьют морского зверя, зарабатывая примерно 2000 евро в месяц. Зато с приходом американцев там может начаться совсем другая жизнь, всё-таки эти парни более деловые, чем датчане. Теперь вспомним, как живут почти в тех же климатических условиях наши ненцы или чукчи. Вопросы есть?
Всё-таки опять молодец Трамп, заставил по-подскакивать наших военизированных придурков!
Региональные новости
Архангельская область: Обет молчания
Уже десять дней наша область живёт под дамокловым мечом радиационной катастрофы.
Мне звонят из Москвы, пишут из Америки, Канады, Израиля – «ты там ещё не светишься… не пора ли сваливать?!». В Сети успел появиться фильм с разоблачениями преступлений военных в нашем регионе, в конце которого звучит неприкрытый призыв к эмиграции из страны. Сказать легко… а вот объяснить технологию подобного отъезда? Статус «экологических беженцев» нам пока ни одна страна не обещает, даже Украина.
Друзей можно понять, когда весь мир воспринимает Архангельскую область как второй Чернобыль. Постарались…
Для меня трагедия в Нёноксе (а как ещё прикажете назвать инцидент с гибелью пятерых человек?!) началась в полдень 8 августа. Писал себе что-то мирное, а тут позвонили с федерального телеканала, который иногда по старой памяти консультирую по местным вопросам – «что там у вас взорвалось?». «Где?». «В Нёноксе». А для меня эта красивая деревня всего лишь туристический объект, до этого никак её с военщиной не ассоциировал. Уверен, как и большинство из вас, кто не имеет там родственников или сам прямого отношения к оборонке.
Только развёл руками, обещал выяснить. Телефонные визави в свою очередь обещали перезвонить. Не перезвонили. К тому времени интернет и без того разрывался от сообщений, одно устрашающей другого. Если помните, началось всё с двух погибших и 15 пострадавших. Только на следующий день нам рассказали правду – погибших пять… но это гражданские сотрудники ядерного центра в Сарове, что в Нижегородской области. То есть, не наши. А сколько наших? Никогда не поверю, чтобы на испытаниях вооружения подобного уровня не присутствовали военные, скорее всего, из здешних частей. А сколько раненых? Тех, что в Москву увозили, завёрнутыми в фольгу? Я, например, точной цифры не знаю.
Зато предполагаю, что гражданские учёные-ядерщики из Сарова нарушили приказ о молчании и обнародовали имена своих погибших коллег, у них федерального веса не меньше, чем у военных. Вот корят губернатора Орлова за то, что он сразу не назвал точные цифры погибших и пострадавших. А вы поставьте себя на место человека, долгие годы проработавшего в оборонке, которому приходит сверху приказ сохранять секретность. Он, наверное, работая на «Звёздочке», и подписку давал соответствующую, как я в армии, там за разглашение очень неприятная статья светит. Да и вообще государев человек, у них особые правила поведения.
Но в отсутствии внятной информации обязательно наступает раздолье домыслам.
Как же много оказалось среди нас специалистов в области ядерной физике! Например, читаем официальный пресс-релиз одного из силовых ведомств - Автоматизированная система контроля радиационной обстановки зафиксировала превышение в шести из восьми пунктов наблюдения. Максимальное значение составило 1,78 мкЗв/ч. Радиационный фон нормализовался через два часа, и в 14:30 составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч. И сразу в интернете пошло обсуждение – вот она, ядерная катастрофа, да нас обманывают… там фон увеличен в 4-16 раз!
Что для вас эти цифры и мк3в? Для меня – пустой звук, я по физике был упёртым троечником («три пишем, два в уме»), чего и не скрываю. А здесь, видно, одни отличники собрались… ну, не смех?!
Хреновый смех. В первые же часы после взрыва (тогда ещё было непонятно, где рвануло – на земле в шахте или на испытательной платформе в море, а, главное, что рвануло) в аптеках смели все йодосодержащие препараты (бывалые промывались красненьким и водочкой), а мало кому нужная в обычные дни морская капуста в одночасье стала хитом продаж. Моя собственная жена не знала, ехать ей завтра на пленэр отмечать День строителя, или остаться дома, закрыть двери-окна и сунуть в стиральную машину всю верхнюю одежду. Ты что, спрашиваю, интернета начиталась? Я «Чернобыля» насмотрелась, отвечает, а ты разве нет?
Вот оно! По прошествии тридцати с лишним лет после самой большой техногенной катастрофы советского периода англичане наглядно показали нашему обывателю, как оно было на самом деле. И обыватель поверил именно зарубежным кинематографистам, ибо знает – наши правды не расскажут, она до сих пор хранится под грифом секретно. Тогда, откуда они-то её знают, неужто Джеймс Бонд отметился в Припяти? Неважно, это искусство Великой иллюзии. К тому же свои кинопропагандисты в срочном порядке ваяют свою ущербную версию и одним этим подтверждают все имеющиеся у народа подозрения.
Спорить могу, инцидент на военном полигоне под Северодвинском когда-нибудь обязательно попадёт на экран, слишком много вокруг шума. Вот только в чьей версии, коих несть числа? Уже слышал такую – у нас тут ничего не взорвалось… просто в этот квадрат упала ракета, запущенная с полигона на Новой Земле, что якобы подтверждает распространение радиационного фона над Северной Европой и Арктикой. С полигона стреляли по полигону… это же надо было додуматься?! Причём в виде учебной цели было выбрано судно с людьми, иначе как объяснить гибель от взрыва пятерых учёных?
Молчание – вот одно из главных зол во внутренней политики любой страны. Если официальные источники что-то недоговаривают, эта пустота обязательно будет заполнена теми, кто за свои слова не очень-то и отвечает.
Неужели этого не понимают официальные органы? Взять, хотя бы, ситуацию с архангельскими медиками, к которым доставили пострадавших при взрыве, а теперь их самих отправляют в Москву проверяться. - «Их не заставляли подписывать, но когда три сотрудника ФСБ приходят с подпиской и просят расписаться, мало кто скажет „нет“», - это слова одного иностранного издания с ссылкой на архангельского коллегу «облучённых». Стоп, джентльмены, в наше время КГБ уже не так боятся, а современноая ФСБ больше коррупционерами и наркодилерами занимается, чем сохранением гостайны. А выйти на тех, кто сейчас проверяется в Бакулевке, и узнать всё из первых уст такая уж большая проблема при современных видах коммуникации? Если с их здоровьем действительно что-то не так, будьте уверены – они всё выложат журналистам. Хотя бы из чувства здоровой мести тем, кто с ними сотворил такое. Тем более что подписки о неразглашении они не давали. А если и давали – обязательно найдётся тот, кто почувствует себя героем, несущим миру страшную правду… всё равно терять уже нечего.
Бывший министр атомной энергетики Евгений Адамов предложил всё-таки больше доверять действующим специалистам в этой области, и, не смейтесь, официальным органам, которым, в случае чего, придётся отвечать за сказанное, а не диванным теоретикам. Увы, мы доверять не привыкшие из-за несменяемости власти. Что советской, что нынешней.
Наверное, все читали возмущение в соцсетях – кто это придумал испытывать такое опасное оружие рядом с населёнными пунктами. Как кто?! Та самая советская власть, о которой сегодня кое-кто очень печалится. У нас и полигон Капустин яр не в безлюдной пустыне построен, наверняка читали о тамошней динамике онкологических заболеваний. Но в советские обороноспособность страны в принципе не обсуждалась. Сейчас стало можно. И есть повод задуматься – зачем этот риск, на что идут колоссальные бюджетные средства. Буквально вчера смотрел итоговую новостную передачу, в ней был сюжет, насколько преступно тратить миллионы на вооружение, когда в твоей стране остались граждане, не имеющие комфортного жилья. Телеканал «Ностальгия», программа «Время» 1981 года, страна – Япония…
Сейчас мы, слава богу, живём в стране, где человеческая жизнь чего-то да стоит. Как минимум не меньше, чем военная тайна или мифические планы «чтобы нас все боялись», так нас уверяют по телевизору и из Кремля. В подобной ситуации ответственный политик, чем выше рангом, тем лучше, может взять на себя ответственность и, наплевав на все секретности и подписки, рассказать народу, что есть на самом деле, если ситуация действительно угрожает жизни и здоровью. Это составная либеральной идеологии, которую многие так ненавидят.
Пока же создаётся впечатление, что какую-то часть правды мы узнали исключительно благодаря «Росатому», похоронившему своих сотрудников. Организация больно серьёзная, ей просто так рот не заткнёшь. Ещё бы хорошо от них узнать, кто виноват, так как почти у каждой техногенной аварии есть конкретные имя, фамилия… а часто и партийность.
В связи со случившимся, в списке возможных претендентов на пост архангельского губернатора появился ещё один кандидат. Константин Добрынин, известный адвокат, бывший сенатор от нашего региона, за спиной которого всегда маячит солидная фигура Захара Смушкина (Группа «ИЛИМ»). Самый либеральный вариант из возможных. Я обратился к Константину напрямую, и в ответ услышал сакраментальное «Пока без комментариев». Знаем мы эти «пока»… "вы не сказали да, милорд, но не сказали нет".
А ещё у меня вопросы. Почему в архангельском сегменте интернета до сих пор не появилась группа «Поморье-не-полигон» (по типу «Поморье-не помойка»)? Почему никто не собирается на площади Ленина в Архангельске, не блокирует подъездные пути к воинской части в Нёноксе, не устраивает антимилитаристских рок-концертов? Аллё, секушины и прочие гражданские активисты, куда подевались?!
Объяснений два: 1) лидеры протестного движения понимают, что в этом случае частными охранниками не обойдётся и элементарно… ну, вы поняли; 2) им не было заказа, никто не проплачивает, ибо у истории со взрывом с противоположной стороны нет интересантов, не то, что в мусорной теме.
Если у кого-то есть другие варианты, обязательно выслушаю и опубликую.
ВНИМАНИЕ: автор уходит в краткосрочный отпуск.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD